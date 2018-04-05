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Индикаторы

Magic_Trend - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2726
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Трендовый индикатор, построенный на значениях CCI и ATR. Отображает на графике цветную линию, указывающую три направления: тренд вверх, тренд вниз и флет.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • CCI period - период расчёта CCI
  • ATR period - период расчёта ATR

LWTI LWTI

Larry Large Trade Index

LWPI LWPI

Larry Commerical Proxy Index

Mirror_Bands Mirror_Bands

Индикатор диапазонов (лент) с сигнальной линией

SWMA SWMA

Sine-Weighted Moving Average