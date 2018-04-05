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Magic_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор, построенный на значениях CCI и ATR. Отображает на графике цветную линию, указывающую три направления: тренд вверх, тренд вниз и флет.
Имеет два настраиваемых параметра:
- CCI period - период расчёта CCI
- ATR period - период расчёта ATR
Mirror_Bands
Индикатор диапазонов (лент) с сигнальной линиейSWMA
Sine-Weighted Moving Average