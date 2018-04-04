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LWTI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор индекса COT по Larry Williams (LWPI), но с иной формулой расчёта
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
MovingAvg(Close - Close[Period], bars used in average)/MovingAvg(Range,bars used in average)*50 + 50
Magic_Trend
Трендовый индикатор Magic TrendMirror_Bands
Индикатор диапазонов (лент) с сигнальной линией