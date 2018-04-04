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Индикаторы

LWPI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1637
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор индекса COT по Larry Williams

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

MovingAvg(Open-Close, bars used in average)/MovingAvg(Range,bars used in average)*50 + 50

EVWMA EVWMA

Elastic Volume Weighted MA

Drive Drive

Индикатор отношения направления свечей

LWTI LWTI

Larry Large Trade Index

Magic_Trend Magic_Trend

Трендовый индикатор Magic Trend