Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий.

Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки:

С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок); С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников; С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий.

Объекты создаются очень просто - нужно кликнуть по нужному объекту, и он появится в левом верхнем углу.





Основные настраиваемые параметры

Graph corner for attachment - угол привязки панели;

- угол привязки панели; Color toolbar - цвет панели;

- цвет панели; Show background? - отображение панели;

- отображение панели; Border color - цвет границы (для объектов 1 и 2);

- цвет границы (для объектов 1 и 2); Border style - стиль границы (для объектов 1 и 2);

- стиль границы (для объектов 1 и 2); Border width - толщина границы (для объектов 1 и 2);

- толщина границы (для объектов 1 и 2); Rectangle color - цвет заливки прямоугольника (для объектов 3, 4 и 5);

- цвет заливки прямоугольника (для объектов 3, 4 и 5); Line color - цвет трендовой линии (для объектов 6 и 7);

- цвет трендовой линии (для объектов 6 и 7); Line style - стиль трендовой линии (для объектов 6 и 7);

- стиль трендовой линии (для объектов 6 и 7); Coordinate X - координата X;

- координата X; Coordinate Y - координата Y.

Пример отображения и использования: