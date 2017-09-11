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Индикаторы

Color Levels - индикатор для MetaTrader 4

Roman Podpora
Roman Podpora

Roman Podpora

4.5 (284)
🟢 META TREND PRO ➡️ (NEW)
MT5: Скачать сейчас: https://www.mql5.com/ru/market/product/176167
🟢TREND LINES PRO ➡️ (NEW)
17 продуктов 4 кода 8 комментариев
Просмотров:
26006
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий.

Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки:

  1. С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок);
  2. С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников;
  3. С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий.

Объекты создаются очень просто - нужно кликнуть по нужному объекту, и он появится в левом верхнем углу.


Основные настраиваемые параметры

  • Graph corner for attachment - угол привязки панели;
  • Color toolbar - цвет панели;
  • Show background? - отображение панели;
  • Border color - цвет границы (для объектов 1 и 2);
  • Border style - стиль границы (для объектов 1 и 2);
  • Border width - толщина границы (для объектов 1 и 2);
  • Rectangle color - цвет заливки прямоугольника (для объектов 3, 4 и 5);
  • Line color - цвет трендовой линии (для объектов 6 и 7);
  • Line style - стиль трендовой линии (для объектов 6 и 7);
  • Coordinate X - координата X;
  • Coordinate Y - координата Y.

Пример отображения и использования:

Пример отображения и использования

Simple Pattern Finder Simple Pattern Finder

Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.

Levels Levels

Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.

Terminal Terminal

Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal.

Fibo Box Fibo Box

Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.