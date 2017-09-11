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Color Levels - индикатор для MetaTrader 4
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Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий.
Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки:
- С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок);
- С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников;
- С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий.
Объекты создаются очень просто - нужно кликнуть по нужному объекту, и он появится в левом верхнем углу.
Основные настраиваемые параметры
- Graph corner for attachment - угол привязки панели;
- Color toolbar - цвет панели;
- Show background? - отображение панели;
- Border color - цвет границы (для объектов 1 и 2);
- Border style - стиль границы (для объектов 1 и 2);
- Border width - толщина границы (для объектов 1 и 2);
- Rectangle color - цвет заливки прямоугольника (для объектов 3, 4 и 5);
- Line color - цвет трендовой линии (для объектов 6 и 7);
- Line style - стиль трендовой линии (для объектов 6 и 7);
- Coordinate X - координата X;
- Coordinate Y - координата Y.
Пример отображения и использования:
Simple Pattern Finder
Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.Levels
Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.