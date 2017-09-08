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Индикаторы

Levels - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
18033
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.


Настройки

  • steps - шаг между линиями, в пунктах;
  • count_line - количество линий вверх и вниз от текущей цены;
  • zone_pip - ширина зоны ценового уровня, в пунктах;
  • color[i] - цвет линий и зон;
  • style[i] - стиль линий;
  • width[i] - толщина линий;
  • fill[i] - заливка зоны цветом;
  • back[i] - отображение на заднем плане.

Индикатор уровней

Ind_DeviationThreeMA Ind_DeviationThreeMA

Индикатор создает стрелки на графике в соответствии с расположением трех индикаторов Moving Average.

Cluster Filter Cluster Filter

Кластерный фильтр, не запаздывающий во времени.

Simple Pattern Finder Simple Pattern Finder

Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.

Color Levels Color Levels

Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.