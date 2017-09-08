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Levels - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.
Настройки
- steps - шаг между линиями, в пунктах;
- count_line - количество линий вверх и вниз от текущей цены;
- zone_pip - ширина зоны ценового уровня, в пунктах;
- color[i] - цвет линий и зон;
- style[i] - стиль линий;
- width[i] - толщина линий;
- fill[i] - заливка зоны цветом;
- back[i] - отображение на заднем плане.
Ind_DeviationThreeMA
Индикатор создает стрелки на графике в соответствии с расположением трех индикаторов Moving Average.Cluster Filter
Кластерный фильтр, не запаздывающий во времени.
Simple Pattern Finder
Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.Color Levels
Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.