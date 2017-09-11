CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Terminal - индикатор для MetaTrader 4

Roman Podpora
Roman Podpora

Roman Podpora

4.5 (284)
🟢 META TREND PRO ➡️ (NEW)
MT5: Скачать сейчас: https://www.mql5.com/ru/market/product/176167
🟢TREND LINES PRO ➡️ (NEW)
17 продуктов 4 кода 8 комментариев
Просмотров:
10283
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal. Внешне индикатор представляет собой некое подобие таблицы и состоит из нескольких элементов:

  1. Строка с описанием столбцов;
  2. Открытые ордера;
  3. Суммарная информация по открытым ордерам;
  4. Суммарная информация по закрытым ордерам за текущий день.


Настройки индикатора

  • Graph corner for attachment - угол привязки к графику экрана;
  • Font - шрифт;
  • Fontsize - размер шрифта;
  • Text color - цвет текста;
  • Profit color - цвет профита;
  • Loss color - цвет убытка;
  • Offset text vertically - смещение текста по вертикали;
  • Step displacement text vertically - шаг смещения текста по вертикали;
  • X coordinate of the first column - координата X первой колонки;
  • X coordinate of the second column - координата X второй колонки;
  • X coordinate of the third column - координата X третьей колонки;
  • X coordinate of the fourth column - координата X четвёртой колонки;
  • X coordinate of the fifth column - координата X пятой колонки;
  • X coordinate of the sixth column - координата X шестой колонки.

Пример отображения:

Пример отображения

Color Levels Color Levels

Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.

Simple Pattern Finder Simple Pattern Finder

Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.

Fibo Box Fibo Box

Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.

Momentum_YTG Momentum_YTG

Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.