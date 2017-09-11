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Terminal - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal. Внешне индикатор представляет собой некое подобие таблицы и состоит из нескольких элементов:
- Строка с описанием столбцов;
- Открытые ордера;
- Суммарная информация по открытым ордерам;
- Суммарная информация по закрытым ордерам за текущий день.
Настройки индикатора
- Graph corner for attachment - угол привязки к графику экрана;
- Font - шрифт;
- Fontsize - размер шрифта;
- Text color - цвет текста;
- Profit color - цвет профита;
- Loss color - цвет убытка;
- Offset text vertically - смещение текста по вертикали;
- Step displacement text vertically - шаг смещения текста по вертикали;
- X coordinate of the first column - координата X первой колонки;
- X coordinate of the second column - координата X второй колонки;
- X coordinate of the third column - координата X третьей колонки;
- X coordinate of the fourth column - координата X четвёртой колонки;
- X coordinate of the fifth column - координата X пятой колонки;
- X coordinate of the sixth column - координата X шестой колонки.
Пример отображения:
Color Levels
Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.Simple Pattern Finder
Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий.
Fibo Box
Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.Momentum_YTG
Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.