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Индикаторы

Simple Pattern Finder - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Tkach
Vladimir Tkach

Vladimir Tkach

4 (52)
YouTube channel with video manuals https://www.youtube.com/user/tka400/videos
24 продукта 8 кодов 6 тем 738 комментариев
Просмотров:
8941
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Длина паттерна и выделенного интервала одинакова и задается числом баров. Сходство оценивается путем сравнения цвета тел баров.

Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий. Цвет линий определяет величину сходства. Длина движения задается количеством баров. Поиск паттернов и визуализация осуществляется на любом заданном баре. Нумерация баров штатная - справа налево от 0 (крайний незакрытый бар).


Параметры утилиты

  • Seek patterns for bars - длина выделенного интервала в барах, используемого для поиска совпадений (паттернов);
  • ...start from this bar - номер бара, с которого начинается поиск;
  • Draw predicted bars - длина визуализации дальнейшего движения цены, в барах;
  • Use History (bars) - длина истории, на которой происходит поиск паттернов, в барах;
  • Pattern force by bars color (%) - сила сходства паттерна по цвету тел баров, в % от 0 (не проверять сходство) до 100;
  • Pattern Timeframe - паттерны искать на барах заданного таймфрейма.

Levels Levels

Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.

Ind_DeviationThreeMA Ind_DeviationThreeMA

Индикатор создает стрелки на графике в соответствии с расположением трех индикаторов Moving Average.

Color Levels Color Levels

Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.

Terminal Terminal

Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal.