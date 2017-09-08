Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Длина паттерна и выделенного интервала одинакова и задается числом баров. Сходство оценивается путем сравнения цвета тел баров.

Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий. Цвет линий определяет величину сходства. Длина движения задается количеством баров. Поиск паттернов и визуализация осуществляется на любом заданном баре. Нумерация баров штатная - справа налево от 0 (крайний незакрытый бар).





Параметры утилиты