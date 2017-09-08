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Simple Pattern Finder - индикатор для MetaTrader 4
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Утилита осуществляет поиск в истории движения цены (паттерна), схожего с движением в выделенном трейдером интервале. Длина паттерна и выделенного интервала одинакова и задается числом баров. Сходство оценивается путем сравнения цвета тел баров.
Для всех найденных паттернов визуализируется дальнейшее движение цены в виде линий. Цвет линий определяет величину сходства. Длина движения задается количеством баров. Поиск паттернов и визуализация осуществляется на любом заданном баре. Нумерация баров штатная - справа налево от 0 (крайний незакрытый бар).
Параметры утилиты
- Seek patterns for bars - длина выделенного интервала в барах, используемого для поиска совпадений (паттернов);
- ...start from this bar - номер бара, с которого начинается поиск;
- Draw predicted bars - длина визуализации дальнейшего движения цены, в барах;
- Use History (bars) - длина истории, на которой происходит поиск паттернов, в барах;
- Pattern force by bars color (%) - сила сходства паттерна по цвету тел баров, в % от 0 (не проверять сходство) до 100;
- Pattern Timeframe - паттерны искать на барах заданного таймфрейма.
Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.Ind_DeviationThreeMA
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Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.Terminal
Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal.