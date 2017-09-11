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Индикаторы

Fibo Box - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
11297
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.

Описание настроек индикатора:

  • count_bars - количество баров;
  • percent[i] - процент для вычисления уровня;
  • Level[i] - включить или выключить уровень;
  • color[i] - цвет зон;
  • style[i] - стиль линий;
  • width[i] - толщина линий;
  • fill[i] - заливка зоны цветом;
  • back[i] - отображение на заднем плане.

фибоначчи

Terminal Terminal

Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal.

Color Levels Color Levels

Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.

Momentum_YTG Momentum_YTG

Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.

CCI Expert CCI Expert

Довольно примитивный советник, основанный на индикаторе ССI.