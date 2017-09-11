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Fibo Box - индикатор для MetaTrader 4
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Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.
Описание настроек индикатора:
- count_bars - количество баров;
- percent[i] - процент для вычисления уровня;
- Level[i] - включить или выключить уровень;
- color[i] - цвет зон;
- style[i] - стиль линий;
- width[i] - толщина линий;
- fill[i] - заливка зоны цветом;
- back[i] - отображение на заднем плане.
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Momentum_YTG
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Довольно примитивный советник, основанный на индикаторе ССI.