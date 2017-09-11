CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Momentum_YTG - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
8341
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.

Настройки индикатора:

  • Momentum Period - период индикатора.

Momenntum

Fibo Box Fibo Box

Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.

Terminal Terminal

Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal.

CCI Expert CCI Expert

Довольно примитивный советник, основанный на индикаторе ССI.

Follow Move Follow Move

Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор).