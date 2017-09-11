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Momentum_YTG - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.
Настройки индикатора:
- Momentum Period - период индикатора.
Fibo Box
Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.Terminal
Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal.
CCI Expert
Довольно примитивный советник, основанный на индикаторе ССI.Follow Move
Эксперт открывает сделку в направлении предыдущего движения цены или в противоположном направлении (на выбор).