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TimeToNextCandle - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает время до открытия следующей свечи. Строка формата времени генерируется автоматически на основе выбранного времени на графике:
Open_Day
Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.EA_PanelClosingOrders
Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.
MACD
Советник основан на индикаторе MACD.EA Parabolic SAR
Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.