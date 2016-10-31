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Индикаторы

TimeToNextCandle - индикатор для MetaTrader 4

Yaroslav Krasovsky
Yaroslav Krasovsky

Yaroslav Krasovsky

4.8 (57)
#define PRO_CODING_SINCE_2001
const HIGHEST_QUALITY
var CLEAN_AND_BEAUTIFUL_CODE
return GREAT_SERVICE
//===
* Expert advisors, indicators, bridges, copiers, utilities for:
1 код
| Russian English
Просмотров:
10342
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
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Индикатор показывает время до открытия следующей свечи. Строка формата времени генерируется автоматически на основе выбранного времени на графике:

Open_Day Open_Day

Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.

EA_PanelClosingOrders EA_PanelClosingOrders

Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.

MACD MACD

Советник основан на индикаторе MACD.

EA Parabolic SAR EA Parabolic SAR

Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.