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Советники

EA_PanelClosingOrders - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
8317
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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При нажатии на соответствующую кнопку советник либо закрывает открытые позиции, либо удаляет отложенные ордера. Закрытие и удаление распространяется на тот финансовый инструмент, на котором установлен советник. Панель кнопок располагается на графике в верхнем правом углу.

EA_PanelClosingOrders

RSI vs BB RSI vs BB

Индикатор анализирует движение цены относительно Bollinger Bands и RSI и подает сигналы на предполагаемый разворот тенденции.

Envelopes ATR Envelopes ATR

Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.

Open_Day Open_Day

Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.

TimeToNextCandle TimeToNextCandle

Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.