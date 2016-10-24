EA_PanelClosingOrders

При нажатии на соответствующую кнопку советник либо закрывает открытые позиции, либо удаляет отложенные ордера. Закрытие и удаление распространяется на тот финансовый инструмент, на котором установлен советник. Панель кнопок располагается на графике в верхнем правом углу.