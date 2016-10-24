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EA_PanelClosingOrders - эксперт для MetaTrader 4
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При нажатии на соответствующую кнопку советник либо закрывает открытые позиции, либо удаляет отложенные ордера. Закрытие и удаление распространяется на тот финансовый инструмент, на котором установлен советник. Панель кнопок располагается на графике в верхнем правом углу.
RSI vs BB
Индикатор анализирует движение цены относительно Bollinger Bands и RSI и подает сигналы на предполагаемый разворот тенденции.Envelopes ATR
Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.
Open_Day
Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.TimeToNextCandle
Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.