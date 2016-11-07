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Советники

MACD - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
8343
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Краткая характеристика

Советник открывает позиции при поступлении сигналов от индикатора MACD:

  • Сигнал на покупку: пересечение индикатором снизу вверх нулевого уровня;
  • Сигнал на продажу: пересечение индикатором сверху вниз нулевого уровня.

После открытия позиции советник устанавливает стоп ордера, поэтому "Прибыль" и "Убыток" должны быть больше нуля, в противном случае советник выдаст ошибку.

Позиции открываются на каждом сигнале, поэтому их количество ограничено либо размером депозита либо лимитом брокера.


Настройки советника

  • Магик - идентификатор советника, с помощью данного параметра советник отличает собственные позиции от чужих;
  • Объем - объем открываемой позиции;
  • Прибыль - уровень прибыли, измеряется в пунктах;
  • Убыток - уровень убытка, измеряется в пунктах.


Пример открытия позиций

TimeToNextCandle TimeToNextCandle

Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.

Open_Day Open_Day

Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.

EA Parabolic SAR EA Parabolic SAR

Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.

News calendar week EA News calendar week EA

Календарь новостей на неделю на русском и английском языках.