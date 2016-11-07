Краткая характеристика

Советник открывает позиции при поступлении сигналов от индикатора MACD:

Сигнал на покупку: пересечение индикатором снизу вверх нулевого уровня;

Сигнал на продажу: пересечение индикатором сверху вниз нулевого уровня.

После открытия позиции советник устанавливает стоп ордера, поэтому "Прибыль" и "Убыток" должны быть больше нуля, в противном случае советник выдаст ошибку.

Позиции открываются на каждом сигнале, поэтому их количество ограничено либо размером депозита либо лимитом брокера.





Настройки советника

Магик - идентификатор советника, с помощью данного параметра советник отличает собственные позиции от чужих;

- идентификатор советника, с помощью данного параметра советник отличает собственные позиции от чужих; Объем - объем открываемой позиции;

- объем открываемой позиции; Прибыль - уровень прибыли, измеряется в пунктах;

- уровень прибыли, измеряется в пунктах; Убыток - уровень убытка, измеряется в пунктах.





Пример открытия позиций