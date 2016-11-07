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MACD - эксперт для MetaTrader 4
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Краткая характеристика
Советник открывает позиции при поступлении сигналов от индикатора MACD:
- Сигнал на покупку: пересечение индикатором снизу вверх нулевого уровня;
- Сигнал на продажу: пересечение индикатором сверху вниз нулевого уровня.
После открытия позиции советник устанавливает стоп ордера, поэтому "Прибыль" и "Убыток" должны быть больше нуля, в противном случае советник выдаст ошибку.
Позиции открываются на каждом сигнале, поэтому их количество ограничено либо размером депозита либо лимитом брокера.
Настройки советника
- Магик - идентификатор советника, с помощью данного параметра советник отличает собственные позиции от чужих;
- Объем - объем открываемой позиции;
- Прибыль - уровень прибыли, измеряется в пунктах;
- Убыток - уровень убытка, измеряется в пунктах.
Пример открытия позиций
TimeToNextCandle
Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.Open_Day
Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.
EA Parabolic SAR
Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.News calendar week EA
Календарь новостей на неделю на русском и английском языках.