Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Open_Day - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9559
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.
EA_PanelClosingOrders
Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.RSI vs BB
Индикатор анализирует движение цены относительно Bollinger Bands и RSI и подает сигналы на предполагаемый разворот тенденции.
TimeToNextCandle
Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.MACD
Советник основан на индикаторе MACD.