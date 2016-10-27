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Индикаторы

Open_Day - индикатор для MetaTrader 4

Александр
Александр

Александр

2 кода 12 тем 688 комментариев
Просмотров:
9559
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.

EA_PanelClosingOrders EA_PanelClosingOrders

Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.

RSI vs BB RSI vs BB

Индикатор анализирует движение цены относительно Bollinger Bands и RSI и подает сигналы на предполагаемый разворот тенденции.

TimeToNextCandle TimeToNextCandle

Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.

MACD MACD

Советник основан на индикаторе MACD.