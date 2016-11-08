Описание торговой стратегии

Советник открывает ордер при пересечении ценой индикатора, а противоположный ордер закрывает. В советнике есть функция реверса, при включении которого ордера открываются и закрываются зеркально наоборот.





Внешние параметры

Параметры советника:

Volume - объем открываемого ордера;

- объем открываемого ордера; Reverse - в зависимости от значения, открывает ордера по тренду и наоборот;

- в зависимости от значения, открывает ордера по тренду и наоборот; Magic - идентификатор советника, чтобы советник отличал свои ордера от чужих.

Параметры индикатора:

Step - шаг изменения цены;

- шаг изменения цены; Maximum - максимальный шаг.





Правила входа и выхода

параметр reverse = false

параметр reverse = true

Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах. Чтобы добиться прибыльных показателей рекомендуется оптимизировать советник в тестере стратегий.