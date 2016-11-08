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Советники

EA Parabolic SAR - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
9131
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание торговой стратегии

Советник открывает ордер при пересечении ценой индикатора, а противоположный ордер закрывает. В советнике есть функция реверса, при включении которого ордера открываются и закрываются зеркально наоборот.


Внешние параметры

Параметры советника:

  • Volume - объем открываемого ордера;
  • Reverse - в зависимости от значения, открывает ордера по тренду и наоборот;
  • Magic - идентификатор советника, чтобы советник отличал свои ордера от чужих.

Параметры индикатора:

  • Step - шаг изменения цены;
  • Maximum - максимальный шаг.


Правила входа и выхода

параметр reverse = false

параметр reverse = true

Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах. Чтобы добиться прибыльных показателей рекомендуется оптимизировать советник в тестере стратегий.

MACD MACD

Советник основан на индикаторе MACD.

TimeToNextCandle TimeToNextCandle

Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.

News calendar week EA News calendar week EA

Календарь новостей на неделю на русском и английском языках.

FreeNumFractals FreeNumFractals

Индикатор, отображающий фракталы любой размерности, т.е. имеется возможность задать любое количество баров справа и слева от центрального.