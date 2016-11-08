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EA Parabolic SAR - эксперт для MetaTrader 4
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Описание торговой стратегии
Советник открывает ордер при пересечении ценой индикатора, а противоположный ордер закрывает. В советнике есть функция реверса, при включении которого ордера открываются и закрываются зеркально наоборот.
Внешние параметры
Параметры советника:
- Volume - объем открываемого ордера;
- Reverse - в зависимости от значения, открывает ордера по тренду и наоборот;
- Magic - идентификатор советника, чтобы советник отличал свои ордера от чужих.
Параметры индикатора:
- Step - шаг изменения цены;
- Maximum - максимальный шаг.
Правила входа и выхода
параметр reverse = false
параметр reverse = true
Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах. Чтобы добиться прибыльных показателей рекомендуется оптимизировать советник в тестере стратегий.
MACD
Советник основан на индикаторе MACD.TimeToNextCandle
Индикатор показывает время до открытия следующей свечи.
News calendar week EA
Календарь новостей на неделю на русском и английском языках.FreeNumFractals
Индикатор, отображающий фракталы любой размерности, т.е. имеется возможность задать любое количество баров справа и слева от центрального.