Стрелочный семафорный индикатор, основанный на BB и RSI.

Очень часто цена, после того как выбивается из канала Bollinger Bands, начинает замедляться и потом входит назад в канал. Когда линия RSI пересекает сигнальный уровень перекупленности или перепроданности, цена тоже замедляется и часто сразу разворачивается. Совместив эти два условия, получаем сигналы на предполагаемый разворот тенденции цены.

Есть возможность отслеживать пробой цены изнутри канала и индикатора RSI в зоны торможения, а также наоборот из зоны торможения — обратно вход в канал и подтвержденный сигнал RSI о развороте. Имеется возможность отключать или тот или другой сигнал. Также подается звуковой сигнал при появлении стрелок.

Индикатор сделан по просьбе пользователя coolbezpp, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.





Совет:

Иногда лучше дождаться обоих сигналов, сначала на пробой канала изнутри вовне (кружок), а потом дождаться сигнала о возврате цены в канал (стрелочка) и только тогда заходить.

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