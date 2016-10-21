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Индикаторы

RSI vs BB - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
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Просмотров:
20082
Рейтинг:
(49)
Опубликован:
Обновлен:
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Стрелочный семафорный индикатор, основанный на BB и RSI.

Очень часто цена, после того как выбивается из канала Bollinger Bands, начинает замедляться и потом входит назад в канал. Когда линия RSI пересекает сигнальный уровень перекупленности или перепроданности, цена тоже замедляется и часто сразу разворачивается. Совместив эти два условия, получаем сигналы на предполагаемый разворот тенденции цены.

Есть возможность отслеживать пробой цены изнутри канала и индикатора RSI в зоны торможения, а также наоборот из зоны торможения — обратно вход в канал и подтвержденный сигнал RSI о развороте. Имеется возможность отключать или тот или другой сигнал. Также подается звуковой сигнал при появлении стрелок.

Индикатор сделан по просьбе пользователя coolbezpp, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.


Совет:

  • Иногда лучше дождаться обоих сигналов, сначала на пробой канала изнутри вовне (кружок), а потом дождаться сигнала о возврате цены в канал (стрелочка) и только тогда заходить.

Настройки:

  • RSIPeriod — период RSI.
  • RSIUpLevel — верхний сигнальный уровень RSI.
  • RSIDownLevel — нижний сигнальный уровень RSI.
  • BBPeriod — период Bollinger Bands.
  • BBDeviation — отклонение Bollinger Bands (1 или 2)
  • CrossInside — показывать сигналы возврата цены в канал.
  • CrossOutside — показывать сигналы выхода цены из канала.
  • alerts — включение звуковых оповещений.
  • ShowBB — показывать линии Bollinger Bands, false — значит скрыть.
  • clrBB — цвет линий Bollinger Bands.
Envelopes ATR Envelopes ATR

Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.

Middle Moving Average Middle Moving Average

Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.

EA_PanelClosingOrders EA_PanelClosingOrders

Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.

Open_Day Open_Day

Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.