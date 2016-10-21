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RSI vs BB - индикатор для MetaTrader 4
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Стрелочный семафорный индикатор, основанный на BB и RSI.
Очень часто цена, после того как выбивается из канала Bollinger Bands, начинает замедляться и потом входит назад в канал. Когда линия RSI пересекает сигнальный уровень перекупленности или перепроданности, цена тоже замедляется и часто сразу разворачивается. Совместив эти два условия, получаем сигналы на предполагаемый разворот тенденции цены.
Есть возможность отслеживать пробой цены изнутри канала и индикатора RSI в зоны торможения, а также наоборот из зоны торможения — обратно вход в канал и подтвержденный сигнал RSI о развороте. Имеется возможность отключать или тот или другой сигнал. Также подается звуковой сигнал при появлении стрелок.
Индикатор сделан по просьбе пользователя coolbezpp, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.
Совет:
- Иногда лучше дождаться обоих сигналов, сначала на пробой канала изнутри вовне (кружок), а потом дождаться сигнала о возврате цены в канал (стрелочка) и только тогда заходить.
Настройки:
- RSIPeriod — период RSI.
- RSIUpLevel — верхний сигнальный уровень RSI.
- RSIDownLevel — нижний сигнальный уровень RSI.
- BBPeriod — период Bollinger Bands.
- BBDeviation — отклонение Bollinger Bands (1 или 2)
- CrossInside — показывать сигналы возврата цены в канал.
- CrossOutside — показывать сигналы выхода цены из канала.
- alerts — включение звуковых оповещений.
- ShowBB — показывать линии Bollinger Bands, false — значит скрыть.
- clrBB — цвет линий Bollinger Bands.
Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.Middle Moving Average
Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.
Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.Open_Day
Индикатор показывает цену открытия дня, в течение всего дня.