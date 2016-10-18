По большому счету это измененный вариант стандартного (входящего в состав MetaTrader 4) советника, основанного на Moving Average (МА), но использующего в расчетах среднее значение цены.

То есть расчет МА ведется не отдельно по ценам открытия, закрытия, максимума, минимума, а сразу по всем этим показателям, поделенным на 4 (среднее значение, рис 1).

Рис 1. Пример



Советы:

Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения советника, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи.

P.S. В файле с именем Middle Moving Average v2 расширенная версия советника с изменениями, предложенными пользователем под ником kuerte. :)