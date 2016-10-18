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Middle Moving Average - эксперт для MetaTrader 4
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По большому счету это измененный вариант стандартного (входящего в состав MetaTrader 4) советника, основанного на Moving Average (МА), но использующего в расчетах среднее значение цены.
То есть расчет МА ведется не отдельно по ценам открытия, закрытия, максимума, минимума, а сразу по всем этим показателям, поделенным на 4 (среднее значение, рис 1).
Рис 1. Пример
Советы:
- Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения советника, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи.
P.S. В файле с именем Middle Moving Average v2 расширенная версия советника с изменениями, предложенными пользователем под ником kuerte. :)
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса. Переписан с MQL5 на MQL4.FX Sniper's T3 CCI fixed
Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI. Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.
Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.RSI vs BB
Индикатор анализирует движение цены относительно Bollinger Bands и RSI и подает сигналы на предполагаемый разворот тенденции.