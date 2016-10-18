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Советники

Middle Moving Average - эксперт для MetaTrader 4

MetaQuotes Software Corp.
Опубликовал:
Dmitriy Kudryashov
Dmitriy Kudryashov

Dmitriy Kudryashov

3.5 (2)
3 продукта 4 кода 18 комментариев
Просмотров:
8566
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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По большому счету это измененный вариант стандартного (входящего в состав MetaTrader 4) советника, основанного на Moving Average (МА), но использующего в расчетах среднее значение цены.

То есть расчет МА ведется не отдельно по ценам открытия, закрытия, максимума, минимума, а сразу по всем этим показателям, поделенным на 4 (среднее значение, рис 1).

Пример расчета среднего значения МА

Рис 1. Пример

Советы:

  • Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения советника, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи.

P.S. В файле с именем Middle Moving Average v2 расширенная версия советника с изменениями, предложенными пользователем под ником kuerte. :)

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