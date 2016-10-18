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Индикаторы

LaguerreFilterCloud - индикатор для MetaTrader 4

Witold Wozniak, Nikolay Kositsin
Опубликовал:
Mikhail Kozhemyako
Mikhail Kozhemyako

Mikhail Kozhemyako

4 кода 2 темы 828 комментариев
Просмотров:
15036
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Witold Wozniak, Nikolay Kositsin

Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Переписан с MQL5 (https://www.mql5.com/ru/code/16242) на MQL4. На рисунке индикатор в первом окне данных, во втором, для сравнения, классический индикатор Laguerre.mq4.

Параметры стандартные:

input double Gamma=0.7;// коэффициент индикатора

FX Sniper's T3 CCI fixed FX Sniper's T3 CCI fixed

Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI. Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.

Splash and Shelf Splash and Shelf

Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.

Middle Moving Average Middle Moving Average

Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.

Envelopes ATR Envelopes ATR

Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.