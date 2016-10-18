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LaguerreFilterCloud - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Witold Wozniak, Nikolay Kositsin
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Переписан с MQL5 (https://www.mql5.com/ru/code/16242) на MQL4. На рисунке индикатор в первом окне данных, во втором, для сравнения, классический индикатор Laguerre.mq4.
Параметры стандартные:
input double Gamma=0.7;// коэффициент индикатора
Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI. Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.Splash and Shelf
Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.
Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.Envelopes ATR
Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.