Реальный автор:

Witold Wozniak, Nikolay Kositsin

Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Переписан с MQL5 (https://www.mql5.com/ru/code/16242) на MQL4. На рисунке индикатор в первом окне данных, во втором, для сравнения, классический индикатор Laguerre.mq4.

Параметры стандартные: