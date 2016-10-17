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Индикаторы

FX Sniper's T3 CCI fixed - индикатор для MetaTrader 4

Collector
Опубликовал:
Taras Slobodyanik
Taras Slobodyanik

Taras Slobodyanik

4.9 (605)
60 продуктов 9 кодов 2 темы 2233 комментария
Просмотров:
16001
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI.

Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.

В тех версиях, что есть на сайте, индикатор делает инициализацию переменных только в начале, потом же на каждом тике перерисовывает всё заново по тем переменным, что были посчитаны до этого.

FX Sniper: T3-CCI

Splash and Shelf Splash and Shelf

Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.

RSI Slowdown RSI Slowdown

Поиск замедлений RSI как сигнала о близком развороте самого индикатора и цены.

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса. Переписан с MQL5 на MQL4.

Middle Moving Average Middle Moving Average

Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.