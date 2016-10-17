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FX Sniper's T3 CCI fixed - индикатор для MetaTrader 4
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Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI.
Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.
В тех версиях, что есть на сайте, индикатор делает инициализацию переменных только в начале, потом же на каждом тике перерисовывает всё заново по тем переменным, что были посчитаны до этого.
Splash and Shelf
Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.RSI Slowdown
Поиск замедлений RSI как сигнала о близком развороте самого индикатора и цены.
LaguerreFilterCloud
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса. Переписан с MQL5 на MQL4.Middle Moving Average
Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.