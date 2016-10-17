Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI.

Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.

В тех версиях, что есть на сайте, индикатор делает инициализацию переменных только в начале, потом же на каждом тике перерисовывает всё заново по тем переменным, что были посчитаны до этого.