CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Splash and Shelf - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
18907
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Линда Рашке.


Паттерн регистрируется при наличии четырех чередующихся по типу фракталов: нижний - верхний - нижний - верхний или верхний - нижний - верхний - нижний.

Нисходящий паттерн регистрируется, когда нижний и верхний фракталы образуют всплеск — импульсное движение цены достаточной высоты. После всплеска вновь следует нижний фрактал, образующий полку. Четвертый, верхний, фрактал должен иметь максимум ниже максимума второго фрактала. Точка пересечения линий полки и линии, проведенной по верхним фракталам, указывает на момент истечения паттерна. Если до этого момента цена пробила уровень полки, то паттерн является активным — сигнал продажи.

Всплеск восходящего паттерна образуется из верхнего и нижнего фракталов, полка - верхний фрактал, четвертый фрактал - нижний.

Индикатор SplashAndShelf находит и отображает паттерны "Всплеск и полка", а также моменты возникновения торговых сигналов.

Подробнее — Всплеск и полка.

RSI Slowdown RSI Slowdown

Поиск замедлений RSI как сигнала о близком развороте самого индикатора и цены.

3 Candles 3 Candles

3 Свечи — вариант свечного анализа для поиска возможных точек разворота.

FX Sniper's T3 CCI fixed FX Sniper's T3 CCI fixed

Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI. Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса. Переписан с MQL5 на MQL4.