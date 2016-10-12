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Splash and Shelf - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Линда Рашке.
Паттерн регистрируется при наличии четырех чередующихся по типу фракталов: нижний - верхний - нижний - верхний или верхний - нижний - верхний - нижний.
Нисходящий паттерн регистрируется, когда нижний и верхний фракталы образуют всплеск — импульсное движение цены достаточной высоты. После всплеска вновь следует нижний фрактал, образующий полку. Четвертый, верхний, фрактал должен иметь максимум ниже максимума второго фрактала. Точка пересечения линий полки и линии, проведенной по верхним фракталам, указывает на момент истечения паттерна. Если до этого момента цена пробила уровень полки, то паттерн является активным — сигнал продажи.
Всплеск восходящего паттерна образуется из верхнего и нижнего фракталов, полка - верхний фрактал, четвертый фрактал - нижний.
Индикатор SplashAndShelf находит и отображает паттерны "Всплеск и полка", а также моменты возникновения торговых сигналов.
Подробнее — Всплеск и полка.
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