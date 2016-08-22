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Индикаторы

Паттерн Галочка - индикатор для MetaTrader 4

Neval | Russian English
Опубликовал:
Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
14143
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Цель паттерна — прогнозирование типа следующей свечи: бычья или медвежья. Далее его действие не распространяется.

Паттерн "Галочка" строится подобно тому, как строятся линии дивергенции, т.е. для его нахождения недостаточно одного лишь ценового графика. Требуется и дополнительный индикатор. Наилучшим образом для этого подходят различные осцилляторы.

В построении паттерна участвуют три последних бара. На ценовом графике необходимо соединить линиями цены закрытия баров, а на графике осциллятора — попросту выделить три последних показания. Если на обоих графиках получены "галочки" и они имеют различную вертикальную ориентацию, то паттерн "Галочка" найден. Локальный минимум на графике осциллятора — бычий паттерн (синий цвет), локальный максимум — медвежий (красный цвет).

Более подробно индикатор описан в статье Паттерн "Галочка".

Обновление от 26.08.2016. Версия 1.10. Добавлена возможность выбора индикатора CCI в качестве базового.

Самый простой советник по RSI Самый простой советник по RSI

Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.

OandaX OrderBook Chart OandaX OrderBook Chart

Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту с привязкой к шкале графика.

Candle Difference Candle Difference

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.

Trailing Master Trailing Master

Советник, который производит трейлинг ордеров при достижении определенной прибыли.