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Паттерн Галочка - индикатор для MetaTrader 4
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Цель паттерна — прогнозирование типа следующей свечи: бычья или медвежья. Далее его действие не распространяется.
Паттерн "Галочка" строится подобно тому, как строятся линии дивергенции, т.е. для его нахождения недостаточно одного лишь ценового графика. Требуется и дополнительный индикатор. Наилучшим образом для этого подходят различные осцилляторы.
В построении паттерна участвуют три последних бара. На ценовом графике необходимо соединить линиями цены закрытия баров, а на графике осциллятора — попросту выделить три последних показания. Если на обоих графиках получены "галочки" и они имеют различную вертикальную ориентацию, то паттерн "Галочка" найден. Локальный минимум на графике осциллятора — бычий паттерн (синий цвет), локальный максимум — медвежий (красный цвет).
Более подробно индикатор описан в статье Паттерн "Галочка".
Обновление от 26.08.2016. Версия 1.10. Добавлена возможность выбора индикатора CCI в качестве базового.
Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.OandaX OrderBook Chart
Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту с привязкой к шкале графика.
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.Trailing Master
Советник, который производит трейлинг ордеров при достижении определенной прибыли.