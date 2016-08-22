Цель паттерна — прогнозирование типа следующей свечи: бычья или медвежья. Далее его действие не распространяется.

Паттерн "Галочка" строится подобно тому, как строятся линии дивергенции, т.е. для его нахождения недостаточно одного лишь ценового графика. Требуется и дополнительный индикатор. Наилучшим образом для этого подходят различные осцилляторы.

В построении паттерна участвуют три последних бара. На ценовом графике необходимо соединить линиями цены закрытия баров, а на графике осциллятора — попросту выделить три последних показания. Если на обоих графиках получены "галочки" и они имеют различную вертикальную ориентацию, то паттерн "Галочка" найден. Локальный минимум на графике осциллятора — бычий паттерн (синий цвет), локальный максимум — медвежий (красный цвет).

Более подробно индикатор описан в статье Паттерн "Галочка".

Обновление от 26.08.2016. Версия 1.10. Добавлена возможность выбора индикатора CCI в качестве базового.