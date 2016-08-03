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OandaX OrderBook Chart - индикатор для MetaTrader 4
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Серия продуктов OandaX предназначена для отображения дополнительных данных по ордерам и позициям, предоставляемых сервисом Oanda FxLabs.
Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту, ближайшей по времени к моменту, указанному пользователем на графике (для указания используется вертикальная линия). Для постоянного обновления данных необходимо, чтобы в терминале работал советник OandaX Download Manager. Для отображения уже скачанных данных наличие работающего советника необязательно.
Индикатор является примером обращения к скачанным советником данным гистограммы. Шкала гистограммы привязана к шкале графика. Это значит, что в отличие от индикатора OandaX OrderBook Image History гистограмма будет рисоваться не в том месте, где желает пользователь, а непосредственно на том месте графика, для которого загружены данные. Время, для которого рисуется гистограмма, будет показываться в левом верхнем углу (функцией Comment).
Если вертикальная линия-указатель расположена на 0 баре или правее (на месте будущей истории), линия будет автоматически двигаться вправо с появлением нового бара, это сделано для того, чтобы можно было постоянно наблюдать самые свежие скачанные данные.
- Книга заявок (OrderBook) или Open Orders. Это гистограмма, которая показывает распределение лимитных и стоповых ордеров по ценовым уровням. К лимитным ордерам относятся ордера Buy Limit и уровни Take Profit. К стоповым ордерам относятся ордера Sell Limit и Stop Loss.
- Книга позиций или Open Positions. Эта гистограмма показывает распределение цен, по которым были открыты активные на момент формирования гистограммы позиции трейдеров
Перечисленная выше информация доступна для 16 инструментов: AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.
Минимальный шаг исторических данных — 20 минут, но в зависимости от глубины истории шаг может увеличиваться до 1 суток, также могут быть непредвиденные пропуски.
Для обеих гистограмм (ордеров и позиций) доступно четыре формата отображения:
- базовый; отображается базовая гистограмма по уровням без дополнительной обработки
- кумулятивный; к каждому уровню прибавляются значения всех предыдущих уровней
- простая разница; вместо коротких и длинных ордеров(позиций) отображается их разница
- кумулятивная разница; разница для кумулятивной гистограммы
Данные качаются и сохраняются по UTC времени, поэтому для корректного отображения времени гистограммы вам необходимо в свойствах индикатора указать корректный сдвиг времени сервера вашего брокера относительно UTC.
Настройки индикатора
- Use Custom Instrument — True, если у вас очень нестандартные названия инструментов или вам надо отобразить гистограмму другого инструмента на графике;
- Custom Instrument Name — название инструмента в формате Oanda FxLabs. Для EURUSD — EUR_USD, для Gold, XAUUSD — XAU_USD, для Silver, XAGUSD — XAG_USD;
- Server UTC Time Offset — сдвиг времени вашего сервера относительно UTC
- Show Histogram Cumulative — если True, рисуется кумулятивная гистограмма, т.е. к каждому последующему уровню прибавляются значения предыдущих;
- Show Histogram Difference — если True, показывается разностная гистограмма, т.е. для горизонтального уровня показывается не уровни продаж и покупок, а их разница. Работает также и для кумулятивного режима.
- Show Orders (Positions if False) — если True, показывается гистограмма ордеров, если False, показывается гистограмма позиций, т.е. распределение по уровням тех цен, по которым были открыты текущие позиции.
Советник выставляет лимитные отложенные ордера на заданном расстоянии от цены и подтягивает их за ценой с заданным шагом, применяется "мартин".StopAndTake
При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.
Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.Паттерн Галочка
Один из подвидов дивергенции.