Серия продуктов OandaX предназначена для отображения дополнительных данных по ордерам и позициям, предоставляемых сервисом Oanda FxLabs.

Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту, ближайшей по времени к моменту, указанному пользователем на графике (для указания используется вертикальная линия). Для постоянного обновления данных необходимо, чтобы в терминале работал советник OandaX Download Manager. Для отображения уже скачанных данных наличие работающего советника необязательно.

Индикатор является примером обращения к скачанным советником данным гистограммы. Шкала гистограммы привязана к шкале графика. Это значит, что в отличие от индикатора OandaX OrderBook Image History гистограмма будет рисоваться не в том месте, где желает пользователь, а непосредственно на том месте графика, для которого загружены данные. Время, для которого рисуется гистограмма, будет показываться в левом верхнем углу (функцией Comment).

Если вертикальная линия-указатель расположена на 0 баре или правее (на месте будущей истории), линия будет автоматически двигаться вправо с появлением нового бара, это сделано для того, чтобы можно было постоянно наблюдать самые свежие скачанные данные.

Книга заявок ( OrderBook ) или Open Orders . Это гистограмма, которая показывает распределение лимитных и стоповых ордеров по ценовым уровням. К лимитным ордерам относятся ордера Buy Limit и уровни Take Profit . К стоповым ордерам относятся ордера Sell Limit и Stop Loss .

) или . Это гистограмма, которая показывает распределение лимитных и стоповых ордеров по ценовым уровням. К лимитным ордерам относятся ордера и уровни . К стоповым ордерам относятся ордера и . Книга позиций или Open Positions. Эта гистограмма показывает распределение цен, по которым были открыты активные на момент формирования гистограммы позиции трейдеров

Перечисленная выше информация доступна для 16 инструментов: AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Минимальный шаг исторических данных — 20 минут, но в зависимости от глубины истории шаг может увеличиваться до 1 суток, также могут быть непредвиденные пропуски.

Для обеих гистограмм (ордеров и позиций) доступно четыре формата отображения:

базовый; отображается базовая гистограмма по уровням без дополнительной обработки

кумулятивный; к каждому уровню прибавляются значения всех предыдущих уровней

простая разница; вместо коротких и длинных ордеров(позиций) отображается их разница

кумулятивная разница; разница для кумулятивной гистограммы

Данные качаются и сохраняются по UTC времени, поэтому для корректного отображения времени гистограммы вам необходимо в свойствах индикатора указать корректный сдвиг времени сервера вашего брокера относительно UTC.

Настройки индикатора