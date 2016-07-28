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Limits Martin - эксперт для MetaTrader 4
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Во второй версии советника добавлена возможность выбирать тип отложенных ордеров для торговли в параметре Limits0_or_Stops1, если 0 — торгуем лимитными ордерами, если 1 — торгуем стоповыми.
Добавлен трейлинг-стоп и безубыток, которые включаются, если: 1) они включены в настройках советника; 2) последний ордер закрылся в профите либо в ноль
Trailing_Use=true; включить трейлинг стоп-ордеров (работает, если последний ордер закрылся профитом либо в ноль).
Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита в пунктах, при достижении ордера которым начинает работать трейлинг-стоп.
TrailingStop=50; Расстояние TrailingStop пунктов, на котором стоп-лосс ордера будет тянуться за ценой.
TrailingStep=50; Шаг в пунктах, через который будет перемещаться стоп-лосс ордера.
Breakeven_Use=true; включить безубыток.
Profit_Level=30; ордер выходит в плюс на указанное количество пунктов (для безубытка).
SL_Plus = 10; Выставляется безубыток ордера+SL_Plus в пунктах.
Советник на расстоянии в пунктах "Step" (по умолчанию 200 п.) от рыночной цены выставляет отложенные Buy Limit и Sell Limit ордера с заданным стоп-лоссом ("SL", по умолчанию 30 п.) и тейк-профитом ("TP", по умолчанию 60 п.).
Если цена удаляется от отложенного ордера, советник подтягивает отложенные ордера к рыночной цене, с шагом в пунктах "Step_Interval" (по умолчанию 10 п.).
Когда любой из отложенных ордеров срабатывает, противоположный удаляется и новые не выставляются пока имеющийся рыночный ордер не закроется. Если последний ордер закрылся в профите, следующие лимитные ордера откроются стартовым лотом, равным параметру "Lots". Если последний ордер закрылся с убытком или имеет место серия убыточных ордеров подряд, то советник рассчитывает лот следующих отложенных ордеров таким образом, чтобы при закрытии следующего ордера по тейк-профиту перекрыть предыдущие убытки (тейк-профит желательно выставлять минимум в два раза больше стоп-лосса).
Если параметр "MegaLot=true" (включен), при открытии следующего ордера в случае, если последний ордер (серия убыточных ордеров) закрылся убытком, лот будет рассчитываться таким образом, чтобы перекрыть предыдущие убытки и заработать сверху сумму в валюте депозита = количество пунктов по тейк-профиту, закрытые стартовым лотом
В советнике предусмотрено ограничение количества умножений лота параметром "Limit". Если имеет место серия в подряд закрытых убыточных ордеров количеством, которое равно либо больше "Limit", лот следующих ордеров становится стартовым и равным параметру "Lots" до тех пор, пока не появится ордер, закрытый с профитом.
Увеличение лота после появления убыточных ордеров можно отключить, выставив "Martin = false".
В советнике предусмотрена возможность выставления отложенного ордера по цене, равной цене открытия последнего удаленного ордера (лучше оставить "false").
При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.Точка разворота
Индикатор показывает точку разворота цены.
Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту с привязкой к шкале графика.Самый простой советник по RSI
Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.