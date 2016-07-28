Во второй версии советника добавлена возможность выбирать тип отложенных ордеров для торговли в параметре Limits0_or_Stops1, если 0 — торгуем лимитными ордерами, если 1 — торгуем стоповыми.

Добавлен трейлинг-стоп и безубыток, которые включаются, если: 1) они включены в настройках советника; 2) последний ордер закрылся в профите либо в ноль