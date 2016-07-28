При добавлении индикатора на график в правом нижнем углу появляются две надписи, которые показывают текущий спред и количество времени до закрытия текущего бара.

Пользователь может использовать тот цвет текста, который ему необходим, изменив параметры при добавлении индикатора. Координаты надписей также могут быть изменены, но их значения могут быть только в пределах графика. Если нужно отобразить надписи на стандартном месте, то вместо значений координат необходимо ввести числовое значение -1.



