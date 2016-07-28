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Спред и время до следующей свечи - индикатор для MetaTrader 4
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При добавлении индикатора на график в правом нижнем углу появляются две надписи, которые показывают текущий спред и количество времени до закрытия текущего бара.
Пользователь может использовать тот цвет текста, который ему необходим, изменив параметры при добавлении индикатора. Координаты надписей также могут быть изменены, но их значения могут быть только в пределах графика. Если нужно отобразить надписи на стандартном месте, то вместо значений координат необходимо ввести числовое значение -1.
Скрипт предназначен для открытия сделок по бинарным опционам через платформу MetaTrader 4, если эту возможность поддерживает ваш брокер.Помощник для выбора ручной стратегии модифицированный
Индикатор предназначен для проверки ручных стратегий и тренировки работы по стратегии с отчетом работы в виде таблицы, графика, а также сохранения шаблона с разметкой и без разметки.
Индикатор показывает точку разворота цены.StopAndTake
При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.