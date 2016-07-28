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Индикаторы

Спред и время до следующей свечи - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Morozov
Ivan Morozov

Ivan Morozov

1 статья 4 кода 3 темы 8 комментариев
| Russian English
Просмотров:
8257
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
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При добавлении индикатора на график в правом нижнем углу появляются две надписи, которые показывают текущий спред и количество времени до закрытия текущего бара.

Пользователь может использовать тот цвет текста, который ему необходим, изменив параметры при добавлении индикатора. Координаты надписей также могут быть изменены, но их значения могут быть только в пределах графика. Если нужно отобразить надписи на стандартном месте, то вместо значений координат необходимо ввести числовое значение -1.

e1


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Binary Option open trade Binary Option open trade

Скрипт предназначен для открытия сделок по бинарным опционам через платформу MetaTrader 4, если эту возможность поддерживает ваш брокер.

Помощник для выбора ручной стратегии модифицированный Помощник для выбора ручной стратегии модифицированный

Индикатор предназначен для проверки ручных стратегий и тренировки работы по стратегии с отчетом работы в виде таблицы, графика, а также сохранения шаблона с разметкой и без разметки.

Точка разворота Точка разворота

Индикатор показывает точку разворота цены.

StopAndTake StopAndTake

При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.