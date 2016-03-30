В связи с постоянным изменением тела свечи на графике трудно визуально определить возможность входа. Так, на экране свеча в 1 сантиметр может содержать 3 пункта, а может и 30. Шкала справа не всегда удобна.

Этот индикатор показывает силу движения и возможность более спокойного входа с визуальной оценкой достижения будущей цели.

На первом графике низкая волатильность, достижение ста пунктов возможно через 40 периодов в будущем. Надо смотреть на предсказание тяжелых индикаторов, таких как МА120. Вход можно было сделать по Stochastic.

На втором графике 100 пунктов — ничто. Никакой индикатор не предскажет.

Это пример внешне похожих графиков с контролем данным индикатором.

Настройка индикатора простая — установить величину будущей цели по StopLoss или TakeProfit симметрично для BUY и SELL.

Контролировать в Demo или Real, либо в тестере.

Этот индикатор — фрагмент доработанного индикатора ТРЕНЕР.