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Визуальный контроль достижения профита - индикатор для MetaTrader 4
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В связи с постоянным изменением тела свечи на графике трудно визуально определить возможность входа. Так, на экране свеча в 1 сантиметр может содержать 3 пункта, а может и 30. Шкала справа не всегда удобна.
Этот индикатор показывает силу движения и возможность более спокойного входа с визуальной оценкой достижения будущей цели.
На первом графике низкая волатильность, достижение ста пунктов возможно через 40 периодов в будущем. Надо смотреть на предсказание тяжелых индикаторов, таких как МА120. Вход можно было сделать по Stochastic.
На втором графике 100 пунктов — ничто. Никакой индикатор не предскажет.
Это пример внешне похожих графиков с контролем данным индикатором.
Настройка индикатора простая — установить величину будущей цели по StopLoss или TakeProfit симметрично для BUY и SELL.
Контролировать в Demo или Real, либо в тестере.
Этот индикатор — фрагмент доработанного индикатора ТРЕНЕР.
Индикатор отображает на графике значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения MQL4-программы.Zinger by AriusKis
Советник для ловли дневных движений цены.
Советник построен на индикаторах RSI и MA.ea_OSMA_system
Советник использует индикатор OSMA.