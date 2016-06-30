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Советники

Nevalyashka Stop Up - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English
Просмотров:
8375
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник каждый раз после стоп-лосcа увеличивает размер тейк-профита и стоп-лосса на заданный коэффициент. Лоты ордеров в советнике не увеличиваются.

Если задана настройка "остановка после профита", то после тейк-профита советник отключается.

Jupiter M Jupiter M

Мартингейл-сеточник. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток.

ShowImportantParams ShowImportantParams

Показывает важные параметры инструмента. Версия 1.1, улучшенная.

Библиотека MasterWindows Библиотека MasterWindows

Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.

AwesomeOC AwesomeOC

Переделанный стандартный индикатор Вильямса Awesome Oscillator. Рекомендуемый таймфрейм - 15 минут.