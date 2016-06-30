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Nevalyashka Stop Up - эксперт для MetaTrader 4
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Советник каждый раз после стоп-лосcа увеличивает размер тейк-профита и стоп-лосса на заданный коэффициент. Лоты ордеров в советнике не увеличиваются.
Если задана настройка "остановка после профита", то после тейк-профита советник отключается.
Jupiter M
Мартингейл-сеточник. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток.ShowImportantParams
Показывает важные параметры инструмента. Версия 1.1, улучшенная.
Библиотека MasterWindows
Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.AwesomeOC
Переделанный стандартный индикатор Вильямса Awesome Oscillator. Рекомендуемый таймфрейм - 15 минут.