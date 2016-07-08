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Индикаторы

AwesomeOC - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes Software Corp. | Russian English
Опубликовал:
Rice
Rice

Rice

Conducting market research.
Boe uhffkm. :)
3 кода 11 тем 68 комментариев
Просмотров:
10925
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Переделанный стандартный индикатор Вильямса Awesome Oscillator. Рекомендуемый таймфрейм — 15 минут.

Больше подходит для взятия небольших движений (около 100 пунктов) на волатильных парах. 

Awesome OC (модифицированный осциллятор Вильямса)

Верхний индикатор — дополненный, нижний — стандартный

Дополнение заключается в учёте текущей и предыдущей медианной средней цены. Как видно из рисунка, в результате учёта двух периодов, график индикатора теперь более сглаженный, кроме, разумеется, нервных рынков. На флете часто хорошо показывает противоположный сигнал. То есть, если, например, мы зашли во флет, а индикатор показывает сигнал на покупку, то следует рассмотреть вариант на продажу.

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