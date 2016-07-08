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AwesomeOC - индикатор для MetaTrader 4
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RiceConducting market research.
Boe uhffkm. :)
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Переделанный стандартный индикатор Вильямса Awesome Oscillator. Рекомендуемый таймфрейм — 15 минут.
Больше подходит для взятия небольших движений (около 100 пунктов) на волатильных парах.
Верхний индикатор — дополненный, нижний — стандартный
Дополнение заключается в учёте текущей и предыдущей медианной средней цены. Как видно из рисунка, в результате учёта двух периодов, график индикатора теперь более сглаженный, кроме, разумеется, нервных рынков. На флете часто хорошо показывает противоположный сигнал. То есть, если, например, мы зашли во флет, а индикатор показывает сигнал на покупку, то следует рассмотреть вариант на продажу.
Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.Nevalyashka Stop Up
Советник открывает после убытка ордера с увеличенными на коэффициент стопами.
Индикатор предназначен для расчета и вывода на экран опционных уровней.Fishing
Советник открывает позиции после прохождения ценой заданного расстояния. 1 шаг вверх - продает, 1 шаг вниз - покупает.