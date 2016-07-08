Переделанный стандартный индикатор Вильямса Awesome Oscillator. Рекомендуемый таймфрейм — 15 минут.



Больше подходит для взятия небольших движений (около 100 пунктов) на волатильных парах.





Верхний индикатор — дополненный, нижний — стандартный

Дополнение заключается в учёте текущей и предыдущей медианной средней цены. Как видно из рисунка, в результате учёта двух периодов, график индикатора теперь более сглаженный, кроме, разумеется, нервных рынков. На флете часто хорошо показывает противоположный сигнал. То есть, если, например, мы зашли во флет, а индикатор показывает сигнал на покупку, то следует рассмотреть вариант на продажу.