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Индикаторы

ShowImportantParams - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Volchanskiy
Alexey Volchanskiy

Alexey Volchanskiy

Программист с более чем 30-летним стажем, на форексе работаю с 2006 г. Занимаюсь разработкой торговых роботов, алготрейдингом, обучением программированию торговых роботов на языках MQL4, MQL5. Активно работаю в области создания роботов-скальперов. Изучаю и осваиваю другие платформы, имеющие
12 кодов 371 тема 14115 комментариев
| Russian English
Просмотров:
9811
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает параметры символа и счета, некоторые из которых могут меняться при выходе важных новостей или перед закрытием недельной сессии.

indicator

Могут меняться следующие параметры:

  • Leverage - плечо, может меняться в сторону уменьшения, например, при выходе важных новостей, перед закрытием рынка в пятницу..
  • StopLevel - уровни установки stop loss и take profit (в пунктах). При выходе важных новостей и в конце сессии могут увеличиваться.
  • FreezeLevel - уровень "заморозки", при расстоянии до текущей цены меньше этого уровня операции с ордерами невозможны.
  • MarginCall - при достижении этого уровня просадки рекомендуется пополнить баланс или закрыть некоторые сделки.
  • StopOut - при достижении этого уровня просадки брокер может принудительно закрыть часть убыточных сделок.
Следующие параметры постоянно меняются в зависимости от котировки текущего символа.

  • Margin4Lot - размер маржи при открытии ордера размером 1 лот.
  • MarginHedjed4lot - размер маржи при открытии двух встречных ордеров размером по 1 лоту.
  • SpreadSmooth - текущий спред, усредненный на SpreadSmoothTicks тиках.
  • RealSpread - текущий спред без усреднения 
  • SpreadPrice - цена усредненного спреда в валюте депозита


Параметры:

  • FontSize - размер шрифта
  • FontColor - цвет шрифта
  • FontName - название шрифта
  • XOffset - смещение в пикселях от левого нижнего угла вправо
  • YOffset - смещение в пикселях от левого нижнего угла вверх и расстояние между строчками
  • SpreadSmoothTicks - период усреднения значения спреда
PAMM на графике PAMM на графике

Загружает историю ПАММ-счетов Альпари и отображает ее на графике.

Pretty T3 Pretty T3

Полноцветная T3 MA

Jupiter M Jupiter M

Мартингейл-сеточник. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток.

Nevalyashka Stop Up Nevalyashka Stop Up

Советник открывает после убытка ордера с увеличенными на коэффициент стопами.