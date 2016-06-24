Индикатор показывает параметры символа и счета, некоторые из которых могут меняться при выходе важных новостей или перед закрытием недельной сессии.





Могут меняться следующие параметры:

Leverage - плечо, может меняться в сторону уменьшения, например, при выходе важных новостей, перед закрытием рынка в пятницу..

StopLevel - уровни установки stop loss и take profit (в пунктах). При выходе важных новостей и в конце сессии могут увеличиваться.

FreezeLevel - уровень "заморозки", при расстоянии до текущей цены меньше этого уровня операции с ордерами невозможны.

MarginCall - при достижении этого уровня просадки рекомендуется пополнить баланс или закрыть некоторые сделки.

StopOut - при достижении этого уровня просадки брокер может принудительно закрыть часть убыточных сделок.

Следующие параметры постоянно меняются в зависимости от котировки текущего символа.

Margin4Lot - размер маржи при открытии ордера размером 1 лот.

MarginHedjed4lot - размер маржи при открытии двух встречных ордеров размером по 1 лоту.

SpreadSmooth - текущий спред, усредненный на SpreadSmoothTicks тиках.

RealSpread - текущий спред без усреднения

SpreadPrice - цена усредненного спреда в валюте депозита





Параметры: