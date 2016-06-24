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ShowImportantParams - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает параметры символа и счета, некоторые из которых могут меняться при выходе важных новостей или перед закрытием недельной сессии.
Могут меняться следующие параметры:
- Leverage - плечо, может меняться в сторону уменьшения, например, при выходе важных новостей, перед закрытием рынка в пятницу..
- StopLevel - уровни установки stop loss и take profit (в пунктах). При выходе важных новостей и в конце сессии могут увеличиваться.
- FreezeLevel - уровень "заморозки", при расстоянии до текущей цены меньше этого уровня операции с ордерами невозможны.
- MarginCall - при достижении этого уровня просадки рекомендуется пополнить баланс или закрыть некоторые сделки.
- StopOut - при достижении этого уровня просадки брокер может принудительно закрыть часть убыточных сделок.
Следующие параметры постоянно меняются в зависимости от котировки текущего символа.
- Margin4Lot - размер маржи при открытии ордера размером 1 лот.
- MarginHedjed4lot - размер маржи при открытии двух встречных ордеров размером по 1 лоту.
- SpreadSmooth - текущий спред, усредненный на SpreadSmoothTicks тиках.
- RealSpread - текущий спред без усреднения
- SpreadPrice - цена усредненного спреда в валюте депозита
Параметры:
- FontSize - размер шрифта
- FontColor - цвет шрифта
- FontName - название шрифта
- XOffset - смещение в пикселях от левого нижнего угла вправо
- YOffset - смещение в пикселях от левого нижнего угла вверх и расстояние между строчками
- SpreadSmoothTicks - период усреднения значения спреда
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