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Советники

Jupiter M - эксперт для MetaTrader 4

AriusKis
AriusKis

AriusKis

2 кода 19 комментариев
| Russian English
Просмотров:
16085
Рейтинг:
(48)
Опубликован:
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Сеточный советник Jupiter M. использует функцию мартингейл, которую можно отключать, задавая коэффициент множителя - 1, при построении сеток в обе стороны.

Некоторые функции полезны при использовании советника на нескольких валютных парах. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток. Основные входные настройки советника описаны в приложенном мануале. Пример сделок и внешний вид инфо-панели изображены на рисунке.

Jupiter M. trade example

Также имеется блок ручных настроек для вмешательства в торговлю советника, при умелом управлении этими настройками вероятность потери депозита уменьшается на порядок, в зависимости от опыта трейдера.

ShowImportantParams ShowImportantParams

Показывает важные параметры инструмента. Версия 1.1, улучшенная.

PAMM на графике PAMM на графике

Загружает историю ПАММ-счетов Альпари и отображает ее на графике.

Nevalyashka Stop Up Nevalyashka Stop Up

Советник открывает после убытка ордера с увеличенными на коэффициент стопами.

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