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Jupiter M - эксперт для MetaTrader 4
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Сеточный советник Jupiter M. использует функцию мартингейл, которую можно отключать, задавая коэффициент множителя - 1, при построении сеток в обе стороны.
Некоторые функции полезны при использовании советника на нескольких валютных парах. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток. Основные входные настройки советника описаны в приложенном мануале. Пример сделок и внешний вид инфо-панели изображены на рисунке.
Также имеется блок ручных настроек для вмешательства в торговлю советника, при умелом управлении этими настройками вероятность потери депозита уменьшается на порядок, в зависимости от опыта трейдера.
Показывает важные параметры инструмента. Версия 1.1, улучшенная.PAMM на графике
Загружает историю ПАММ-счетов Альпари и отображает ее на графике.
Советник открывает после убытка ордера с увеличенными на коэффициент стопами.Библиотека MasterWindows
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