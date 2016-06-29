Сеточный советник Jupiter M. использует функцию мартингейл, которую можно отключать, задавая коэффициент множителя - 1, при построении сеток в обе стороны.

Некоторые функции полезны при использовании советника на нескольких валютных парах. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток. Основные входные настройки советника описаны в приложенном мануале. Пример сделок и внешний вид инфо-панели изображены на рисунке.





Также имеется блок ручных настроек для вмешательства в торговлю советника, при умелом управлении этими настройками вероятность потери депозита уменьшается на порядок, в зависимости от опыта трейдера.