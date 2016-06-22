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PAMM на графике - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт скачивает историю ПАММ-счетов из рейтинга Альпари и отображает ее на графике. ПАММ-счета идентифицируются по номеру счета. Можно скачать всю историю в формате дневных баров или часть истории в формате часовых баров.
Перед запуском добавьте адрес "http://www.alpari.ru/" в разрешенные.
Pretty T3
Полноцветная T3 MARSI_Strike(AM)_SW / Stoch_Strike(AM)_SW
MACD (настройки по умолчанию - АО Вильямса) с сигналами импульса от пересечений разнопериодных RSI / направления Стохастика.
ShowImportantParams
Показывает важные параметры инструмента. Версия 1.1, улучшенная.Jupiter M
Мартингейл-сеточник. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток.