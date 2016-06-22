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PAMM на графике - скрипт для MetaTrader 4

Mihail Lagutin
Mihail Lagutin

Mihail Lagutin

4.9 (43)
Используйте эту ссылку для персонального заказа:
https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=icreator
5 кодов 13 комментариев
| Russian English
Просмотров:
4955
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт скачивает историю ПАММ-счетов из рейтинга Альпари и отображает ее на графике. ПАММ-счета идентифицируются по номеру счета. Можно скачать всю историю в формате дневных баров или часть истории в формате часовых баров.


Перед запуском добавьте адрес "http://www.alpari.ru/" в разрешенные.

Pretty T3 Pretty T3

Полноцветная T3 MA

RSI_Strike(AM)_SW / Stoch_Strike(AM)_SW RSI_Strike(AM)_SW / Stoch_Strike(AM)_SW

MACD (настройки по умолчанию - АО Вильямса) с сигналами импульса от пересечений разнопериодных RSI / направления Стохастика.

ShowImportantParams ShowImportantParams

Показывает важные параметры инструмента. Версия 1.1, улучшенная.

Jupiter M Jupiter M

Мартингейл-сеточник. Главная идея советника — не точные входы, а гибкое построение сеток.