Скрипт скачивает историю ПАММ-счетов из рейтинга Альпари и отображает ее на графике. ПАММ-счета идентифицируются по номеру счета. Можно скачать всю историю в формате дневных баров или часть истории в формате часовых баров.





Перед запуском добавьте адрес "http://www.alpari.ru/" в разрешенные.