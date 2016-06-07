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Индикаторы

AutoFibo - индикатор для MetaTrader 4

Il Anokhin
Il Anokhin

Il Anokhin

4.9 (395)
Создайте заказ для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=ilanokhin
11 кодов 2 комментария
| Russian English
Просмотров:
10188
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Индикатор, автоматически строящий Fibo-уровни.

Для построения Fibo-уровней используется предпоследняя диагональ ZigZag.


Higher Timeframe Higher Timeframe

Индикатор, показывающий свечку более высокого таймфрейма.

Candle Strength Candle Strength

Индикатор, показывающий силу каждой свечки.

Rainbow Rainbow

Радуга - индикатор, состоящий из 7 средних скользящих.

SpreadMonitor SpreadMonitor

Советник собирает историю изменения спреда у вашего брокера для 28 валютных пар и пишет её в лог.