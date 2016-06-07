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Rainbow - индикатор для MetaTrader 4
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Радуга - индикатор, состоящий из 7 средних скользящих.
Доступна возможность отключения одной или нескольких средних скользящих.
AutoFibo
Индикатор, автоматически строящий Fibo-уровни.Higher Timeframe
Индикатор, показывающий свечку более высокого таймфрейма.
SpreadMonitor
Советник собирает историю изменения спреда у вашего брокера для 28 валютных пар и пишет её в лог.Kijun-Sen+Level
Рисует линию Kijun-Sen+, а также добавляет уровни к линии.