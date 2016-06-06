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Индикаторы

Higher Timeframe - индикатор для MetaTrader 4

Il Anokhin
Il Anokhin

Il Anokhin

4.9 (395)
Создайте заказ для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=ilanokhin
11 кодов 2 комментария
| Russian English
Просмотров:
6339
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, показывающий свечку более высокого таймфрейма.

На скриншоте показана дневная свечка на часовом графике.


Candle Strength Candle Strength

Индикатор, показывающий силу каждой свечки.

BeerGodEA by SVS BeerGodEA by SVS

Советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму.

AutoFibo AutoFibo

Индикатор, автоматически строящий Fibo-уровни.

Rainbow Rainbow

Радуга - индикатор, состоящий из 7 средних скользящих.