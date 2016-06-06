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Higher Timeframe - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор, показывающий свечку более высокого таймфрейма.
На скриншоте показана дневная свечка на часовом графике.
Candle Strength
Индикатор, показывающий силу каждой свечки.BeerGodEA by SVS
Советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму.