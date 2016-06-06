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Индикаторы

Candle Strength - индикатор для MetaTrader 4

Il Anokhin
Il Anokhin

Il Anokhin

4.9 (395)
Создайте заказ для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=ilanokhin
11 кодов 2 комментария
| Russian English
Просмотров:
8330
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
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Индикатор, показывающий силу каждой свечки.

Под силой свечки понимается разница между ценой закрытия и ценой открытия свечки в пипсах.

BeerGodEA by SVS BeerGodEA by SVS

Советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму.

Regression Regression

Индикатор строит три канала на линейной регрессии.

Higher Timeframe Higher Timeframe

Индикатор, показывающий свечку более высокого таймфрейма.

AutoFibo AutoFibo

Индикатор, автоматически строящий Fibo-уровни.