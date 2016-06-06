Реальный автор:

Я

Год выпуска : 2016

: 2016 Версия : 1.01

: 1.01 Сайт продажи : нет

: нет Валютные пары : Любые трендовые пары, нужно подбирать параметры

: Любые трендовые пары, нужно подбирать параметры Таймфрейм : H1-H4 (M30?)

: H1-H4 (M30?) Время торговли:Круглосуточно





Оригинал: BeerGodEA — советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму. Для работы рекомендуются H1-H4, но прекрасно справляется с таймфрейм M30. Тестирование и реальная торговля проводилась на нескольких валютных парах, предпочтение лучше отдать EUR/USD, лот фиксированный, открывает только один ордер, закрытие происходит при получении противоположного сигнала. Может работать с открытыми в ручную или другими советниками ордерами. _http://forexbig.ru/sovetnik/beergodea.zip





Отличия от оригинала:

Полностью переписан код советника;

Добавлены SL и TP + сопутствующие им специальные функции такие как: Блокировка торговли до обратного сигнала при срабатывании SL/TP и Расчет риска;

Повышение гибкости настройки путем разделения некоторых параметров;

Добавлен Мартингейл+Парлай на выбор, причем различные комбинации.





Параметры:



AutoMM - Включать Money Management

Risk - Максимальный риск на сделку

Start_Balance - Введите начальный баланс. Работает только в режиме Trall_Lot

Step_Balance - Шаг баланса через каждые сколько подтягивать/спускать лот. Работает только в режиме Trall_Lot

Start_Lot - Введите лот

Start_Lot_Minimal - Не опускать лот ниже чем Start_Lot

StopLoss - Стоп

Allow_trade_after_stop - Разрешить торговлю после Стопа лосса не дожидаясь обратного сигнала

TakeProfit - Тэйк

Allow_trade_after_take - Разрешить торговлю после Тэйк профита не дожидаясь обратного сигнала

Period_MA - Период МА

TimeBarOpen - Минут после открытия бара.

Slippage - Проскальзывание

Profit_Min - Минимальный профит в пунктах

Loss_Min - Минимальные потери в пунктах

Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина

Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!!

Reset_Martin_if_win - Вернуть лот в начальное положение если есть 1 победа.

Martin_multiplier - Множитель мартина

Parlay_max - Если выбрали метод Парлая. Максимальное кол-во умножений до сброса.

Magic





Некоторые параметры более подробно:



AutoMM Type_Calculation Система управления лотом, тут 3 варианта:

Fixed - Автоматика отключена Расчет лота по риску Trall_Lot - Подъем/снижение лота каждые n баланса.

Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина, тут 3 варианта:

Off - Выключен Classic - Мартингейл + его подварианты см. Auto_Multipleer. И да, повышенный лот будет сбрасываться только тогда, когда потери будут отыграны ( UPD теперь можно отключать) Parlay - Парлай

Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!! Имеет 3 варианта:

Unused - не используется и тогда будет применен классический мартин с фиксированным множителем Balance Mod - расчет относительно просадки баланса. Относительно безопасный, т.к. множитель растет медленно, но (sic!) при стартовом балансе 1000$ и фикс лотом 0.1 через n времени доход может быть допустим 3000$, а при балансе 10000 с тем же лотом доход будет совершенно иным, т.к. множитель будет расти значительно медленнее (см. Бэктэсты, т.к. их делал именно с этим параметром) Point Mod - расчет относительно потерянных пунктов к последним прибыльным до мартина. Множитель растет очень быстро и сильно, лучше не использовать







Мониторинг: пока нет.

Бэктесты:



1000$









10000$







Отчеты прикреплены в архиве, увы, максимальная точность 90%, но при данных сетах и TF это не критично.

P.S. Сет частично выведен оптимизацией (Период с 01.01.2015-26.04.2016, а сеты 01.01.2014-26.04.2016 - это для того, чтоб не говорили: "Подогнано под историю целиком"), но в оптимизации ни в коем образе мартин не фигурирует, т.к. если без мартина стратегия убыточна, то мартин вряд ли исправит ситуацию.







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