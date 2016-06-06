Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BeerGodEA by SVS - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17471
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Я
- Год выпуска: 2016
- Версия: 1.01
- Сайт продажи: нет
- Валютные пары: Любые трендовые пары, нужно подбирать параметры
- Таймфрейм: H1-H4 (M30?)
- Время торговли:Круглосуточно
Оригинал: BeerGodEA — советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму. Для работы рекомендуются H1-H4, но прекрасно справляется с таймфрейм M30. Тестирование и реальная торговля проводилась на нескольких валютных парах, предпочтение лучше отдать EUR/USD, лот фиксированный, открывает только один ордер, закрытие происходит при получении противоположного сигнала. Может работать с открытыми в ручную или другими советниками ордерами. _http://forexbig.ru/sovetnik/beergodea.zip
Отличия от оригинала:
- Полностью переписан код советника;
- Добавлены SL и TP + сопутствующие им специальные функции такие как: Блокировка торговли до обратного сигнала при срабатывании SL/TP и Расчет риска;
- Повышение гибкости настройки путем разделения некоторых параметров;
- Добавлен Мартингейл+Парлай на выбор, причем различные комбинации.
Параметры:
- AutoMM - Включать Money Management
- Risk - Максимальный риск на сделку
- Start_Balance - Введите начальный баланс. Работает только в режиме Trall_Lot
- Step_Balance - Шаг баланса через каждые сколько подтягивать/спускать лот. Работает только в режиме Trall_Lot
- Start_Lot - Введите лот
- Start_Lot_Minimal - Не опускать лот ниже чем Start_Lot
- StopLoss - Стоп
- Allow_trade_after_stop - Разрешить торговлю после Стопа лосса не дожидаясь обратного сигнала
- TakeProfit - Тэйк
- Allow_trade_after_take - Разрешить торговлю после Тэйк профита не дожидаясь обратного сигнала
- Period_MA - Период МА
- TimeBarOpen - Минут после открытия бара.
- Slippage - Проскальзывание
- Profit_Min - Минимальный профит в пунктах
- Loss_Min - Минимальные потери в пунктах
- Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина
- Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!!
- Reset_Martin_if_win - Вернуть лот в начальное положение если есть 1 победа.
- Martin_multiplier - Множитель мартина
- Parlay_max - Если выбрали метод Парлая. Максимальное кол-во умножений до сброса.
- Magic
Некоторые параметры более подробно:
- AutoMM Type_Calculation Система управления лотом, тут 3 варианта:
- Fixed - Автоматика отключена
- Расчет лота по риску
- Trall_Lot - Подъем/снижение лота каждые n баланса.
- Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина, тут 3 варианта:
- Off - Выключен
- Classic - Мартингейл + его подварианты см. Auto_Multipleer. И да, повышенный лот будет сбрасываться только тогда, когда потери будут отыграны (UPD теперь можно отключать)
- Parlay - Парлай
- Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!! Имеет 3 варианта:
- Unused - не используется и тогда будет применен классический мартин с фиксированным множителем
- Balance Mod - расчет относительно просадки баланса. Относительно безопасный, т.к. множитель растет медленно, но (sic!) при стартовом балансе 1000$ и фикс лотом 0.1 через n времени доход может быть допустим 3000$, а при балансе 10000 с тем же лотом доход будет совершенно иным, т.к. множитель будет расти значительно медленнее (см. Бэктэсты, т.к. их делал именно с этим параметром)
- Point Mod - расчет относительно потерянных пунктов к последним прибыльным до мартина. Множитель растет очень быстро и сильно, лучше не использовать
Мониторинг: пока нет.
Бэктесты:
1000$
10000$
Отчеты прикреплены в архиве, увы, максимальная точность 90%, но при данных сетах и TF это не критично.
P.S. Сет частично выведен оптимизацией (Период с 01.01.2015-26.04.2016, а сеты 01.01.2014-26.04.2016 - это для того, чтоб не говорили: "Подогнано под историю целиком"), но в оптимизации ни в коем образе мартин не фигурирует, т.к. если без мартина стратегия убыточна, то мартин вряд ли исправит ситуацию.
Советы:
- Перед снятием средств остановить советник полностью. Иначе он может подумать, что это убыток (это касается только тех, кто использует мартин с расчетом по балансу). Пока не знаю вариантов исправления.
Индикатор строит три канала на линейной регрессии.Volume Arrow
Стрелочный Better Volume 1.4 и PA.
Индикатор, показывающий силу каждой свечки.Higher Timeframe
Индикатор, показывающий свечку более высокого таймфрейма.