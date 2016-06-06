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Советники

BeerGodEA by SVS - эксперт для MetaTrader 4

Vladislav Samorodov
Vladislav Samorodov

Vladislav Samorodov

5 (4)
(Для тех кому я делаю советники: "На будущее также я гарантирую, что в течение 2ух недель исправлю любые возможные баги, если таковые проявятся, и сделаю некоторые НЕКРУПНЫЕ дополнения к сове если возникнет такое желание. За бесплатно. Если советник имеет хороший потенциал (In My Humble Opinion), я
1 код 1 тема 13 комментариев
Просмотров:
17471
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Я

  • Год выпуска: 2016
  • Версия: 1.01
  • Сайт продажи: нет
  • Валютные пары: Любые трендовые пары, нужно подбирать параметры
  • Таймфрейм: H1-H4 (M30?)
  • Время торговли:Круглосуточно


Оригинал: BeerGodEA — советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму. Для работы рекомендуются H1-H4, но прекрасно справляется с таймфрейм M30. Тестирование и реальная торговля проводилась на нескольких валютных парах, предпочтение лучше отдать EUR/USD, лот фиксированный, открывает только один ордер, закрытие происходит при получении противоположного сигнала. Может работать с открытыми в ручную или другими советниками ордерами. _http://forexbig.ru/sovetnik/beergodea.zip


Отличия от оригинала:

  • Полностью переписан код советника;
  • Добавлены SL и TP + сопутствующие им специальные функции такие как: Блокировка торговли до обратного сигнала при срабатывании SL/TP и Расчет риска;
  • Повышение гибкости настройки путем разделения некоторых параметров;
  • Добавлен Мартингейл+Парлай на выбор, причем различные комбинации.


Параметры:

  • AutoMM - Включать Money Management
  • Risk - Максимальный риск на сделку
  • Start_Balance - Введите начальный баланс. Работает только в режиме Trall_Lot
  • Step_Balance - Шаг баланса через каждые сколько подтягивать/спускать лот. Работает только в режиме Trall_Lot
  • Start_Lot - Введите лот
  • Start_Lot_Minimal - Не опускать лот ниже чем Start_Lot
  • StopLoss - Стоп
  • Allow_trade_after_stop - Разрешить торговлю после Стопа лосса не дожидаясь обратного сигнала
  • TakeProfit - Тэйк
  • Allow_trade_after_take - Разрешить торговлю после Тэйк профита не дожидаясь обратного сигнала
  • Period_MA - Период МА
  • TimeBarOpen - Минут после открытия бара.
  • Slippage - Проскальзывание
  • Profit_Min - Минимальный профит в пунктах
  • Loss_Min - Минимальные потери в пунктах
  • Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина
  • Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!!
  • Reset_Martin_if_win - Вернуть лот в начальное положение если есть 1 победа.
  • Martin_multiplier - Множитель мартина
  • Parlay_max - Если выбрали метод Парлая. Максимальное кол-во умножений до сброса.
  • Magic


Некоторые параметры более подробно:

  • AutoMM Type_Calculation Система управления лотом, тут 3 варианта:
    • Fixed - Автоматика отключена
    • Расчет лота по риску
    • Trall_Lot - Подъем/снижение лота каждые n баланса.
  • Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина, тут 3 варианта:
    • Off - Выключен
    • Classic - Мартингейл + его подварианты см. Auto_Multipleer. И да, повышенный лот будет сбрасываться только тогда, когда потери будут отыграны (UPD теперь можно отключать)
    • Parlay - Парлай
  • Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!! Имеет 3 варианта:
    • Unused - не используется и тогда будет применен классический мартин с фиксированным множителем
    • Balance Mod - расчет относительно просадки баланса. Относительно безопасный, т.к. множитель растет медленно, но (sic!) при стартовом балансе 1000$ и фикс лотом 0.1 через n времени доход может быть допустим 3000$, а при балансе 10000 с тем же лотом доход будет совершенно иным, т.к. множитель будет расти значительно медленнее (см. Бэктэсты, т.к. их делал именно с этим параметром)
    • Point Mod - расчет относительно потерянных пунктов к последним прибыльным до мартина. Множитель растет очень быстро и сильно, лучше не использовать


Мониторинг: пока нет.

Бэктесты:

1000$

1000$


10000$

10000$

Отчеты прикреплены в архиве, увы, максимальная точность 90%, но при данных сетах и TF это не критично.

P.S. Сет частично выведен оптимизацией (Период с 01.01.2015-26.04.2016, а сеты 01.01.2014-26.04.2016 - это для того, чтоб не говорили: "Подогнано под историю целиком"), но в оптимизации ни в коем образе мартин не фигурирует, т.к. если без мартина стратегия убыточна, то мартин вряд ли исправит ситуацию.


Советы:

  • Перед снятием средств остановить советник полностью. Иначе он может подумать, что это убыток (это касается только тех, кто использует мартин с расчетом по балансу). Пока не знаю вариантов исправления.
Regression Regression

Индикатор строит три канала на линейной регрессии.

Volume Arrow Volume Arrow

Стрелочный Better Volume 1.4 и PA.

Candle Strength Candle Strength

Индикатор, показывающий силу каждой свечки.

Higher Timeframe Higher Timeframe

Индикатор, показывающий свечку более высокого таймфрейма.