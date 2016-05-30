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Индикаторы

Volume Arrow - индикатор для MetaTrader 4

Andrei Gerasimenko
Andrei Gerasimenko

Andrei Gerasimenko

4.2 (42)
25 продуктов 3 кода 5 комментариев
Просмотров:
18104
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Об индикаторе

Индикатор Volume Arrow рисует стрелки на основании показания индикатора Better Volume 1.4 и поведения цены.

Важно!

Индикатор не работает без BETTER VOLUME 1.4. (прикреплен отдельно).

Суть индикатора

На бычьем баре индикатор BETTER VOLUME 1.4. показывает значение "Climax High", то это говорит о возможном развороте и индикатор Volume Arrow рисует стрелку вниз.

На медвежьем баре индикатор BETTER VOLUME 1.4. показывает значение "Climax Low", то это говорит о возможном развороте и индикатор Volume Arrow рисует стрелку вверх.

Также в индикатор встроен сигнал при появлении стрелки.

Входные параметры

  • Use Alert - использовать сигнал
  • Show Stat Info - показывать статистические данные
  • Set Color Symbol - установить цвет отображения символа
  • Set Color Price - установить цвет отображения цены
  • Set Color Spread - установить цвет отображения спреда
  • Set Color Time - установить цвет отображения времени до окончания бара
  • Set Color Statistic - установить цвет отображения статистики
  • Font Size - размер шрифта
  • Font Type - тип шрифта
  • What Main Corner? - в каком углу выводить главную информацию
  • What Corner of Time and Spread - в каком углу показывать спред и время

Directed Movement Alert Directed Movement Alert

Дважды сглаженный индикатор RSI с оповещением сигналов.

IchimokuSuppResMTF IchimokuSuppResMTF

Мультипериодная версия индикатора IchimokuSuppRes.

Regression Regression

Индикатор строит три канала на линейной регрессии.

BeerGodEA by SVS BeerGodEA by SVS

Советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму.