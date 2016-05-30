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Volume Arrow - индикатор для MetaTrader 4
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Об индикаторе
Индикатор Volume Arrow рисует стрелки на основании показания индикатора Better Volume 1.4 и поведения цены.
Важно!
Индикатор не работает без BETTER VOLUME 1.4. (прикреплен отдельно).
Суть индикатора
На бычьем баре индикатор BETTER VOLUME 1.4. показывает значение "Climax High", то это говорит о возможном развороте и индикатор Volume Arrow рисует стрелку вниз.
На медвежьем баре индикатор BETTER VOLUME 1.4. показывает значение "Climax Low", то это говорит о возможном развороте и индикатор Volume Arrow рисует стрелку вверх.
Также в индикатор встроен сигнал при появлении стрелки.
Входные параметры
- Use Alert - использовать сигнал
- Show Stat Info - показывать статистические данные
- Set Color Symbol - установить цвет отображения символа
- Set Color Price - установить цвет отображения цены
- Set Color Spread - установить цвет отображения спреда
- Set Color Time - установить цвет отображения времени до окончания бара
- Set Color Statistic - установить цвет отображения статистики
- Font Size - размер шрифта
- Font Type - тип шрифта
- What Main Corner? - в каком углу выводить главную информацию
- What Corner of Time and Spread - в каком углу показывать спред и время
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