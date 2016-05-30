Об индикаторе

Индикатор Volume Arrow рисует стрелки на основании показания индикатора Better Volume 1.4 и поведения цены.

Важно!

Индикатор не работает без BETTER VOLUME 1.4. (прикреплен отдельно).

Суть индикатора

На бычьем баре индикатор BETTER VOLUME 1.4. показывает значение "Climax High", то это говорит о возможном развороте и индикатор Volume Arrow рисует стрелку вниз.

На медвежьем баре индикатор BETTER VOLUME 1.4. показывает значение "Climax Low", то это говорит о возможном развороте и индикатор Volume Arrow рисует стрелку вверх.

Также в индикатор встроен сигнал при появлении стрелки.

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