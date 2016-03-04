Реальный автор:

Mohammad Soubra

Этот простой пример EA для MetaTrader 4 — второй опубликованный мною код в сообществе.

Основная идея этого советника — торговля по основной концепции стохастического осциллятора в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.

Этот советник предназначен только для кодеров и для тех, кто заинтересован в изучении программирования для Forex. Используйте только на демо-счетах или в Тестере Стратегий. Не применяйте этот код в реальном трейдинге.

Рекомендации: