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Example of Stochastic Automated - эксперт для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Mohammad Soubra
Этот простой пример EA для MetaTrader 4 — второй опубликованный мною код в сообществе.
Основная идея этого советника — торговля по основной концепции стохастического осциллятора в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.
Этот советник предназначен только для кодеров и для тех, кто заинтересован в изучении программирования для Forex. Используйте только на демо-счетах или в Тестере Стратегий. Не применяйте этот код в реальном трейдинге.
Рекомендации:
- Не используйте этот EA на реальных счетах.
- Вы можете свободно менять исходный код и делиться им.
- Жду ваших комментариев и с радостью отвечу на них.
- Используйте различные настройки/параметры в таблице "Входные параметры", как на картинке ниже.
- Приятного использования.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14864
Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.Example of RSI Automated
Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).
Индикатор размещает две ценовых метки для ожидаемого закрытия свечи, на основании диапазона свечи и типа графика.1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart
Кнопка, в один клик закрывающая все открытые позиции по текущему графику