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Советники

Example of Stochastic Automated - эксперт для MetaTrader 4

Mohammad Soubra | Russian English
Опубликовал:
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra

Mohammed Abdulwadud Soubra

4.4 (157)
6 продуктов 10 кодов 124 темы 1552 комментария
Просмотров:
4586
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Mohammad Soubra

Этот простой пример EA для MetaTrader 4 — второй опубликованный мною код в сообществе.

Основная идея этого советника — торговля по основной концепции стохастического осциллятора в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.

Этот советник предназначен только для кодеров и для тех, кто заинтересован в изучении программирования для Forex. Используйте только на демо-счетах или в Тестере Стратегий. Не применяйте этот код в реальном трейдинге.

Рекомендации:

  1. Не используйте этот EA на реальных счетах.
  2. Вы можете свободно менять исходный код и делиться им.
  3. Жду ваших комментариев и с радостью отвечу на них.
  4. Используйте различные настройки/параметры в таблице "Входные параметры", как на картинке ниже.
  5. Приятного использования.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14864

1 Click To Close All Open Positions 1 Click To Close All Open Positions

Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.

Example of RSI Automated Example of RSI Automated

Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).

Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars

Индикатор размещает две ценовых метки для ожидаемого закрытия свечи, на основании диапазона свечи и типа графика.

1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart 1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart

Кнопка, в один клик закрывающая все открытые позиции по текущему графику