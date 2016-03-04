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Example of RSI Automated - эксперт для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Mohammad Soubra
Это первый мой опубликованный код, он очень прост.
- RSI 14 (price close) — открывается позиция на покупку, когда значение < 25
- RSI 14 (price close) — закрывается позиция на покупку, когда значение > 50
- RSI 14 (price close) — открывается позиция на продажу, когда значение > 75
- RSI 14 (price close) — закрывается позиция на продажу, когда значение < 50
Включается трейлинг стоп, исправлены TP и SL.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14804
Droneox Equity Guardian
Советник закрывает все ордера и запрещает работу других советников и автотрейдинг.Simple Multiple Timeframe Moving Average
Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1.
1 Click To Close All Open Positions
Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.Example of Stochastic Automated
Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.