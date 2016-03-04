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Example of RSI Automated - эксперт для MetaTrader 4

Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra

Mohammed Abdulwadud Soubra

4.4 (157)
6 продуктов 10 кодов 124 темы 1552 комментария
| Russian English
Просмотров:
4024
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Mohammad Soubra

Это первый мой опубликованный код, он очень прост.

  • RSI 14 (price close) — открывается позиция на покупку, когда значение < 25
  • RSI 14 (price close) — закрывается позиция на покупку, когда значение > 50
  • RSI 14 (price close) — открывается позиция на продажу, когда значение > 75
  • RSI 14 (price close) — закрывается позиция на продажу, когда значение < 50

Включается трейлинг стоп, исправлены TP и SL.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14804

Droneox Equity Guardian Droneox Equity Guardian

Советник закрывает все ордера и запрещает работу других советников и автотрейдинг.

Simple Multiple Timeframe Moving Average Simple Multiple Timeframe Moving Average

Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1.

1 Click To Close All Open Positions 1 Click To Close All Open Positions

Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.

Example of Stochastic Automated Example of Stochastic Automated

Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.