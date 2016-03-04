Советник закрывает все ордера и запрещает работу других советников и автотрейдинг.

Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).

Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.

Индикатор размещает две ценовых метки для ожидаемого закрытия свечи, на основании диапазона свечи и типа графика.