CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

1 Click To Close All Open Positions - эксперт для MetaTrader 4

grandaevus
grandaevus

grandaevus

3 кода 1 тема 13 комментариев
| Russian English
Просмотров:
5230
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14833

Example of RSI Automated Example of RSI Automated

Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).

Droneox Equity Guardian Droneox Equity Guardian

Советник закрывает все ордера и запрещает работу других советников и автотрейдинг.

Example of Stochastic Automated Example of Stochastic Automated

Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.

Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars

Индикатор размещает две ценовых метки для ожидаемого закрытия свечи, на основании диапазона свечи и типа графика.