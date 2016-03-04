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1 Click To Close All Open Positions - эксперт для MetaTrader 4
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Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14833
Example of RSI Automated
Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).Droneox Equity Guardian
Советник закрывает все ордера и запрещает работу других советников и автотрейдинг.
Example of Stochastic Automated
Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars
Индикатор размещает две ценовых метки для ожидаемого закрытия свечи, на основании диапазона свечи и типа графика.