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Индикаторы

Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars - индикатор для MetaTrader 4

Ex Ovo Omnia
Ex Ovo Omnia

Ex Ovo Omnia

Hi.
I am a coder.
List of available tools @ https://ovo.cz/
2 кода 40 тем 1456 комментариев
| Russian English
Просмотров:
6305
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Простая метка, предсказывающая будущее закрытие свечи. Таким образом трейдер вручную или скальпер может просто отслеживать график и оценивать, как далеко свеча может находиться от момента своего закрытия.

Этот код работает только для графиков Renko, Mean Renko и Range Bars на оффлайн-графиках.

Метки на графике Range Bars

Метки на графике Renko

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14868

Example of Stochastic Automated Example of Stochastic Automated

Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.

1 Click To Close All Open Positions 1 Click To Close All Open Positions

Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.

1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart 1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart

Кнопка, в один клик закрывающая все открытые позиции по текущему графику

Функция отправки ордера Функция отправки ордера

Пример функции отправки ордера с проверкой свободной маржи перед открытием и выбором варианта открытия (открытие и последующая модификация стопов, сразу открытие со стопами).