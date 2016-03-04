Простая метка, предсказывающая будущее закрытие свечи. Таким образом трейдер вручную или скальпер может просто отслеживать график и оценивать, как далеко свеча может находиться от момента своего закрытия.

Этот код работает только для графиков Renko, Mean Renko и Range Bars на оффлайн-графиках.