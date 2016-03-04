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Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars - индикатор для MetaTrader 4
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Простая метка, предсказывающая будущее закрытие свечи. Таким образом трейдер вручную или скальпер может просто отслеживать график и оценивать, как далеко свеча может находиться от момента своего закрытия.
Этот код работает только для графиков Renko, Mean Renko и Range Bars на оффлайн-графиках.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14868
Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.1 Click To Close All Open Positions
Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.
Кнопка, в один клик закрывающая все открытые позиции по текущему графикуФункция отправки ордера
Пример функции отправки ордера с проверкой свободной маржи перед открытием и выбором варианта открытия (открытие и последующая модификация стопов, сразу открытие со стопами).