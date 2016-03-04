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Советники

1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart - эксперт для MetaTrader 4

grandaevus
grandaevus

grandaevus

3 кода 1 тема 13 комментариев
| Russian English
Просмотров:
4647
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Нажмите "Close Button", чтобы закрыть все позиции, которые открыты на вашем текущем графике.

Выберите  CloseOnlyManualTrades = true, чтобы закрыть только позиции, открытые вручную.

Выберите  CloseOnlyManualTrades = false, чтобы закрыть все "ручные" трейды и/или другие позиции, открытые советниками.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14869

Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars

Индикатор размещает две ценовых метки для ожидаемого закрытия свечи, на основании диапазона свечи и типа графика.

Example of Stochastic Automated Example of Stochastic Automated

Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.

Функция отправки ордера Функция отправки ордера

Пример функции отправки ордера с проверкой свободной маржи перед открытием и выбором варианта открытия (открытие и последующая модификация стопов, сразу открытие со стопами).

Шаблон советника по одному индикатору Шаблон советника по одному индикатору

Пример простого советника по двум скользящим средним. Ордер всегда в рынке, по сигналу открываем, по противоположному переворачиваем.