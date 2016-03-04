Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4647
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Нажмите "Close Button", чтобы закрыть все позиции, которые открыты на вашем текущем графике.
Выберите CloseOnlyManualTrades = true, чтобы закрыть только позиции, открытые вручную.
Выберите CloseOnlyManualTrades = false, чтобы закрыть все "ручные" трейды и/или другие позиции, открытые советниками.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14869
Индикатор размещает две ценовых метки для ожидаемого закрытия свечи, на основании диапазона свечи и типа графика.Example of Stochastic Automated
Основная идея этого советника — торговля по стохастическому осциллятору в его базовых параметрах, с возможностью изменять эти параметры.
Пример функции отправки ордера с проверкой свободной маржи перед открытием и выбором варианта открытия (открытие и последующая модификация стопов, сразу открытие со стопами).Шаблон советника по одному индикатору
Пример простого советника по двум скользящим средним. Ордер всегда в рынке, по сигналу открываем, по противоположному переворачиваем.