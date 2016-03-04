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Droneox Equity Guardian - эксперт для MetaTrader 4
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Советник, закрывающий все ордера и запрещающий работу других советников и автотрейдинг.
Прикрепляется к любому символу на любом таймфрейме.
Полезные особенности:
- Выставьте тейк профит по эквити. Когда будет достигнут уровень тейк профита (USD), советник закроет все открытые ордера и запретит автоматическую торговлю. Таким образом, вы можете зафиксировать прибыль и вновь запустить ваших торговых советников.
- Выставьте стоп-лосс по эквити. Как только ваш торговый советник по каким-то причинам сорвется с цепи и начнет сливать ваш депозит, этот советник закроет все открытые ордера и запретит автоторговлю, таким образом вы сохраните свою эквити от потерь.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14773
Simple Multiple Timeframe Moving Average
Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1.RSI Bollinger Bands EA
Используется для установления зон перекупленности и перепроданности RSI, чтобы генерировать торговые сигналы на продажу или покупку.
Example of RSI Automated
Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).1 Click To Close All Open Positions
Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.