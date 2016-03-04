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Советники

Droneox Equity Guardian - эксперт для MetaTrader 4

Yogie Pratama
Yogie Pratama

Yogie Pratama

Trade forex since 2010.
1 код 4 комментария
| Russian English
Просмотров:
3469
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
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Советник, закрывающий все ордера и запрещающий работу других советников и автотрейдинг.

Прикрепляется к любому символу на любом таймфрейме.

Полезные особенности:

  • Выставьте тейк профит по эквити. Когда будет достигнут уровень тейк профита (USD), советник закроет все открытые ордера и запретит автоматическую торговлю. Таким образом, вы можете зафиксировать прибыль и вновь запустить ваших торговых советников.
  • Выставьте стоп-лосс по эквити. Как только ваш торговый советник по каким-то причинам сорвется с цепи и начнет сливать ваш депозит, этот советник закроет все открытые ордера и запретит автоторговлю, таким образом вы сохраните свою эквити от потерь.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14773

Simple Multiple Timeframe Moving Average Simple Multiple Timeframe Moving Average

Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1.

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

Используется для установления зон перекупленности и перепроданности RSI, чтобы генерировать торговые сигналы на продажу или покупку.

Example of RSI Automated Example of RSI Automated

Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).

1 Click To Close All Open Positions 1 Click To Close All Open Positions

Кнопка, в 1 клик закрывающая все открытые позиции.