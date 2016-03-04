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Simple Multiple Timeframe Moving Average - эксперт для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Forest Kirschbaum
Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1. Этот код — для тех, кто хочет использовать и другой таймфрейм, отличающийся от того, который работает в текущем окне.
Рекомендации:
- Не используйте этот код для реального трейдинга — он подходит только для демо-счетов.
- Используйте его для нахождения значения индикатора на другом таймфрейме, ином, нежели в текущем окне.
- Для тестирования установите таймфрейм H1.
Обратите внимание, текущий таймфрейм отключается, а это означает, что при изменении тренда могут быть потери. H4 будет давать еще большую задержку, поскольку для этого таймфрейма понадобится 4 часа времени на отладку индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14752
Используется для установления зон перекупленности и перепроданности RSI, чтобы генерировать торговые сигналы на продажу или покупку.Pivot Only
Простой индикатор, показывающий только точку пивота для таймфреймов H1, H4, дневного, недельного и месячного.
Советник закрывает все ордера и запрещает работу других советников и автотрейдинг.Example of RSI Automated
Простой пример кода, открывающего и закрывающего позиции в зависимости от значения RSI 14 (по цене закрытия).