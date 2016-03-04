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Simple Multiple Timeframe Moving Average - эксперт для MetaTrader 4

Foranpower
Foranpower

Foranpower

1 код
| Russian English
Просмотров:
3901
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Forest Kirschbaum

Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1. Этот код — для тех, кто хочет использовать и другой таймфрейм, отличающийся от того, который работает в текущем окне.

Рекомендации:

  • Не используйте этот код для реального трейдинга — он подходит только для демо-счетов.
  • Используйте его для нахождения значения индикатора на другом таймфрейме, ином, нежели в текущем окне.
  • Для тестирования установите таймфрейм H1.

Обратите внимание, текущий таймфрейм отключается, а это означает, что при изменении тренда могут быть потери. H4 будет давать еще большую задержку, поскольку для этого таймфрейма понадобится 4 часа времени на отладку индикатора.

Simple Multiple Time Frame Moving Average

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14752

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

Используется для установления зон перекупленности и перепроданности RSI, чтобы генерировать торговые сигналы на продажу или покупку.

Pivot Only Pivot Only

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Droneox Equity Guardian Droneox Equity Guardian

Советник закрывает все ордера и запрещает работу других советников и автотрейдинг.

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