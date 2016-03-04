Реальный автор:

Forest Kirschbaum

Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1. Этот код — для тех, кто хочет использовать и другой таймфрейм, отличающийся от того, который работает в текущем окне.

Рекомендации:

Не используйте этот код для реального трейдинга — он подходит только для демо-счетов.

Используйте его для нахождения значения индикатора на другом таймфрейме, ином, нежели в текущем окне.

Для тестирования установите таймфрейм H1.

Обратите внимание, текущий таймфрейм отключается, а это означает, что при изменении тренда могут быть потери. H4 будет давать еще большую задержку, поскольку для этого таймфрейма понадобится 4 часа времени на отладку индикатора.