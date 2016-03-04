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Индикаторы

SBVolumeAvg - индикатор для MetaTrader 4

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
| Russian English
Просмотров:
4094
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор для расчета среднего объема на трендовом участке линии Zig Zag, ограниченном двумя вертикальными линиями.

Этот индикатор может быть полезен трейдерам, которые используют стратегию средних объемов в внутридневной торговле.

AUDJPYH1-SBVolumeAvg

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14592

Закрытие всех ордеров по просадке баланса Закрытие всех ордеров по просадке баланса

Код, закрывающий все открытые ордера при достижении определенного процента просадки баланса.

Hidden TP and SL Hidden TP and SL

Простой советник, закрывающий позиции с профитом или потерями.

PricePercentRange PricePercentRange

Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах.

BSpread BSpread

Индикатор отображает спред на графике.