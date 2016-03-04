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SBVolumeAvg - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор для расчета среднего объема на трендовом участке линии Zig Zag, ограниченном двумя вертикальными линиями.
Этот индикатор может быть полезен трейдерам, которые используют стратегию средних объемов в внутридневной торговле.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14592
Закрытие всех ордеров по просадке баланса
Код, закрывающий все открытые ордера при достижении определенного процента просадки баланса.Hidden TP and SL
Простой советник, закрывающий позиции с профитом или потерями.
PricePercentRange
Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах.BSpread
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