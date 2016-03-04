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Индикаторы

iPivot - индикатор для MetaTrader 4

awran5
awran5

awran5

11 кодов 1 тема 24 комментария
| Russian English
Просмотров:
7198
Рейтинг:
(47)
Опубликован:
Обновлен:
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Еще один индикатор Pivot Point, но немного отличающийся от своих предшественников. Выберите формулу вычисления точки разворота, которую вы предпочитаете: стандартую, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по ДеМарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.

iPivot по формуле Фибоначчи

iPivot по стандартной формуле

iPivot по формуле Вуди

Настройки iPivot

Полезные особенности:

  • Простые и четкие линии тренда
  • Уведомления в виде алерта, e-mail, проигрывающегося звукового файла.
  • Автоматическое определение воскресенья
  • Настройка стиля, цвета и толщины линий

Буфер:

  • Buffer 0 - Точка разворота (Pivot Point)
  • Buffer 1 - Уровень сопротивления 1
  • Buffer 2 - Уровень сопротивления 2
  • Buffer 3 - Уровень сопротивления 3
  • Buffer 4 - Уровень сопротивления 4
  • Buffer 5 - Уровень поддержки 1
  • Buffer 6 - Уровень поддержки 2
  • Buffer 7 - Уровень поддержки 3
  • Buffer 8 - Уровень поддержки 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14554

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