Еще один индикатор Pivot Point, но немного отличающийся от своих предшественников. Выберите формулу вычисления точки разворота, которую вы предпочитаете: стандартую, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по ДеМарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.

Полезные особенности:

Простые и четкие линии тренда

Уведомления в виде алерта, e-mail, проигрывающегося звукового файла.

Автоматическое определение воскресенья

Настройка стиля, цвета и толщины линий

Буфер: