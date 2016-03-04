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iPivot - индикатор для MetaTrader 4
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Еще один индикатор Pivot Point, но немного отличающийся от своих предшественников. Выберите формулу вычисления точки разворота, которую вы предпочитаете: стандартую, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по ДеМарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.
Полезные особенности:
- Простые и четкие линии тренда
- Уведомления в виде алерта, e-mail, проигрывающегося звукового файла.
- Автоматическое определение воскресенья
- Настройка стиля, цвета и толщины линий
Буфер:
- Buffer 0 - Точка разворота (Pivot Point)
- Buffer 1 - Уровень сопротивления 1
- Buffer 2 - Уровень сопротивления 2
- Buffer 3 - Уровень сопротивления 3
- Buffer 4 - Уровень сопротивления 4
- Buffer 5 - Уровень поддержки 1
- Buffer 6 - Уровень поддержки 2
- Buffer 7 - Уровень поддержки 3
- Buffer 8 - Уровень поддержки 4
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14554
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