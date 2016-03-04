Пользовательский индикатор MACD с двухцветной гистограммой (для растущей и падающей MACD).

Индикатор представляет собой комбинацию взвешенной цены закрытия бара и индикатора ZigZag.

Торговля на ценовых скачках во время важных событий в финансовом мире.

Отрисовывает точку разворота по выбранной вами формуле: стандартную, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по Демарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.