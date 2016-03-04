Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Price - EMAs - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3282
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает разницу в пипсах между ценой открытия и тремя разными EMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12666
MonEx indicator
Индикатор представляет собой комбинацию взвешенной цены закрытия бара и индикатора ZigZag.MACD_2ToneColor
Пользовательский индикатор MACD с двухцветной гистограммой (для растущей и падающей MACD).
ScalpWiz 9001
Торговля на ценовых скачках во время важных событий в финансовом мире.iPivot
Отрисовывает точку разворота по выбранной вами формуле: стандартную, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по Демарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.