CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Price - EMAs - индикатор для MetaTrader 4

Inovance | Russian English
Просмотров:
3282
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает разницу в пипсах между ценой открытия и тремя разными EMA.

Индикатор показывает разницу между ценой открытия и тремя разными EMA, в пипсах.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12666

MonEx indicator MonEx indicator

Индикатор представляет собой комбинацию взвешенной цены закрытия бара и индикатора ZigZag.

MACD_2ToneColor MACD_2ToneColor

Пользовательский индикатор MACD с двухцветной гистограммой (для растущей и падающей MACD).

ScalpWiz 9001 ScalpWiz 9001

Торговля на ценовых скачках во время важных событий в финансовом мире.

iPivot iPivot

Отрисовывает точку разворота по выбранной вами формуле: стандартную, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по Демарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.