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iClean - скрипт для MetaTrader 4

awran5
awran5

awran5

11 кодов 1 тема 24 комментария
| Russian English
Просмотров:
2510
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Простой скрипт, позволяющий вам закрывать, удалять или убирать уровни Stop Loss и Take Profit со всех открытых и отложенных ордеров.

Скрипт предупредит вас в случае, если операция не удастся, или проиграет звук OK, если все пройдет успешно.

iClean script

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14561

iPivot iPivot

Отрисовывает точку разворота по выбранной вами формуле: стандартную, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по Демарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.

ScalpWiz 9001 ScalpWiz 9001

Торговля на ценовых скачках во время важных событий в финансовом мире.

Plot MQL signal Plot MQL signal

Скрипт строит историю по сигналу на графике в MetaTrader 4.

Hidden TP and SL Hidden TP and SL

Простой советник, закрывающий позиции с профитом или потерями.