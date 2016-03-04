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iClean - скрипт для MetaTrader 4
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Простой скрипт, позволяющий вам закрывать, удалять или убирать уровни Stop Loss и Take Profit со всех открытых и отложенных ордеров.
Скрипт предупредит вас в случае, если операция не удастся, или проиграет звук OK, если все пройдет успешно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14561
iPivot
Отрисовывает точку разворота по выбранной вами формуле: стандартную, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по Демарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.ScalpWiz 9001
Торговля на ценовых скачках во время важных событий в финансовом мире.
Plot MQL signal
Скрипт строит историю по сигналу на графике в MetaTrader 4.Hidden TP and SL
Простой советник, закрывающий позиции с профитом или потерями.