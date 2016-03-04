Используется на EURUSD M1. Уровни могут быть оптимизированы под другие пары, и у меня были хорошие результаты на парах NZDUSD и AUDUSD. Пока я не использовал этот индикатор на реальном аккаунте, но это неплохой пример того, как торговать на больших скачках на графиках M1.

Советник оценивает размер текущего бара и выставляет ордера Buy/Buy Stop и Sell/Sell Stop, если превышены заданные пределы. Всего их четыре. Каждый такой предел имеет множитель, связанный с ним. Так, к примеру, если превышается уровень Level1Pips, применяется значение StengthLevel1Multiplier, на которое умножается значение PercentRisk, применяемое к функции PercentPerchase.



PercentRisk необходим для вычисления размера лота. Вы можете удерживать риск в низких границах, и размер лота будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния вашего баланса.

Вы можете использовать, а можете и не использовать отложенные ордера Buy Stop или Sell Stop. По умолчанию эти ордера истекают через 10 минут. Эти значения могут быть изменены по вашему желанию.

На данный момент советник выдает слишком много команд на покупку и продажу. Это довольно просто исправить, но сам я пока не удосужился этого сделать.