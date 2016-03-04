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Plot MQL signal - скрипт для MetaTrader 4

Irwan Adnan
Irwan Adnan

Irwan Adnan

4 (1)
1 продукт 2 кода 9 тем 287 комментариев
| Russian English
Просмотров:
3286
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот скрипт полезен, когда мы хотим узнать, как торговать с помощью сигнала от провайдера, взятого из https://www.mql5.com/en/signals/mt4. Выберите провайдера, сигналы которого вы хотите просмотреть и экспортируйте его торговую историю в CSV-файл. Сохраните его в папку <data_folder>/MQL4/Files/. После этого откройте в MetaTrader 4 график по валютной паре, которая показана в CSV-файле, перетащите на него скрипт и заполните имя файла (без расширения .csv). Вы можете настроить построение графика вправо или влево от настоящего момента времени (то есть, со знаком + или -).

пример истории

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14564

iClean iClean

Закрывает, удаляет или очищает уровни со всех ордеров по вашему выбору.

iPivot iPivot

Отрисовывает точку разворота по выбранной вами формуле: стандартную, по Фибоначчи, по Камарилья, по Вуди, по Демарку с четырьмя линиями поддержки и сопротивления.

Hidden TP and SL Hidden TP and SL

Простой советник, закрывающий позиции с профитом или потерями.

Закрытие всех ордеров по просадке баланса Закрытие всех ордеров по просадке баланса

Код, закрывающий все открытые ордера при достижении определенного процента просадки баланса.