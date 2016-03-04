Этот скрипт полезен, когда мы хотим узнать, как торговать с помощью сигнала от провайдера, взятого из https://www.mql5.com/en/signals/mt4. Выберите провайдера, сигналы которого вы хотите просмотреть и экспортируйте его торговую историю в CSV-файл. Сохраните его в папку <data_folder>/MQL4/Files/. После этого откройте в MetaTrader 4 график по валютной паре, которая показана в CSV-файле, перетащите на него скрипт и заполните имя файла (без расширения .csv). Вы можете настроить построение графика вправо или влево от настоящего момента времени (то есть, со знаком + или -).