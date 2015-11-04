请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 ColorJ2JMA 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 ColorJ2JMA.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. ColorJ2JMA_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13829
iVAR_HTF
指标 iVAR 在输入参数中有时间帧选项。Instantaneous_TrendFilterSign
一款信号量指标，采用基于两条均线的趋势过滤算法。
ColorJ2JMAStDev
指标 ColorJ2JMA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。J2JMACandle
指标 J2JMA 以蜡烛条序列的形式实现。