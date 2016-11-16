無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-SpectrAnalysis_MA_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： klot
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって移動平均指標の時系列を平滑化する例です。
この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。
結果の指標は、平滑化された平均と平滑化された終値との間の雲として実施されます。
input uint MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; input uint N = 7; // シリーズの長さ input uint SS = 20; // 平滑化係数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
ここで
- N — シリーズの長さ（2の累乗）
- SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、移動平均シリーズは反復されます。
この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。
図1 i-SpectrAnalysis_MA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13747
